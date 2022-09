Πολιτική

Στα σχολεία της Χάλκης η Σακελλαροπούλου για τον αγιασμό (εικόνες)

Η ΠτΔ επισκέφθηκε σχολεία του νησιού για την τελετή του αγιασμού με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στη Χάλκη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετέβη σήμερα το πρωί στα σχολεία του νησιού για την τελετή του αγιασμού με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

«Σήμερα ξανασυναντάτε στο σχολείο τους φίλους, τους δασκάλους και τους καθηγητές σας, μα πάνω απ’ όλα τη γνώση. Την κινητήρια δύναμη της αλλαγής, που μας βοηθάει να διαμορφώσουμε χαρακτήρα, να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, να αντιμετωπίσουμε τη ζωή χωρίς φόβο», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου απευθυνόμενη στους μαθητές και τις μαθήτριες.

«Καμαρώνω για τα επιτεύγματά σας, όπως την 2η θέση στον 4ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Generation Next, καθώς και το θαυμάσιο ηλεκτρονικό περιοδικό σας ”e- Χάλκe’ που κυκλοφορήσατε πρόσφατα και σε έντυπη μορφή», ενέφερε.

Και κατέληξε: «Με τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας, την πρωτοτυπία και την ενεργητικότητά σας ανοίγεστε από το ακριτικό, πανέμορφο νησί σας σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά, με ελπίδα και αισιοδοξία!».

