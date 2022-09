Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος Γ': η συγκίνηση και η δέσμευση να ακολουθήσει πιστά το παράδειγμα της Ελισάβετ (εικόνες)

Τι είπε ο Βαιλιάς Κάρολος Γ', κατά την ομιλία του στην Βουλή, φανερά συγκινημένος.

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε σήμερα ότι είναι «αποφασισμένος να ακολουθήσει πιστά» το παράδειγμα που έθεσε η μητέρα του, η βασίλισσα Ελισάβετ, απευθυνόμενος στα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων του βρετανικού Κοινοβουλίου, το οποίο χαρακτήρισε «ολοζώντανο εργαλείο της δημοκρατίας μας».

Σε τελετή στο Γουεστμίνστερ Χολ, το παλαιότερο κτίριο στο κοινοβουλευτικό συγκρότημα, ο Κάρολος χρησιμοποίησε την ομιλία του προς την άνω και την κάτω Βουλή του βρετανικού Κοινοβουλίου για να αποτίσει φόρο τιμής στη μητέρα του και να δεσμευθεί να τηρήσει την αρχή της συνταγματικής κυβέρνησης.

«Αν και σε πολύ νεαρή ηλικία, η εκλιπούσα βασίλισσα δεσμεύθηκε να υπηρετεί τη χώρα και τον λαό της και να τηρεί τις πολύτιμες αρχές της συνταγματικής κυβέρνησης που είναι στην καρδιά του έθνους μας. Αυτή τη δέσμευση, την τήρησε με ανυπέρβλητη αφοσίωση», δήλωσε ο Κάρολος

.

«Έθεσε ένα παράδειγμα ανιδιοτελούς καθήκοντος το οποίο, με τη βοήθεια του Θεού και των συμβουλών σας, είμαι αποφασισμένος να ακολουθήσω πιστά».

Η βασίλισσα πέθανε την Πέμπτη με τη χώρα να τελεί σε εθνικό πένθος και δεκάδες χιλιάδες Βρετανοί να αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής σε εκείνη.

Στην τελετή στο Γουεστμίνστερ Χολ, κατά την οποία τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων υπέβαλαν τα συλλυπητήριά τους στον νέο βασιλιά, ο Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στο Κοινοβούλιο ως «ολοζώντανο εργαλείο της δημοκρατίας μας».

«Καθώς στέκομαι ενώπιων σας σήμερα, δεν μπορώ παρά να νιώσω το βάρος της Ιστορίας που μας περιβάλλει, και το οποίο μας θυμίζει τις ζωτικής σημασίας κοινοβουλευτικές παραδόσεις, στις οποίες τα μέλη και των δύο σωμάτων έχετε αφοσιωθεί με τόσο μεγάλη προσωπική δέσμευση για το καλό όλων μας».

