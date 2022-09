Υγεία - Περιβάλλον

Ηλεία: Σε κώμα 27χρονος - Το νοσοκομείο τον “έστειλε” σπίτι με εγκεφαλίτιδα

Ο νεαρός αστυνομικός μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Την περασμένη Κυριακή ο 27χρονος αστυνομικός μετέβη στα Επείγοντα του Νοσοκομείου του Πύργου, καθώς δεν αισθανόταν καλά. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. “Πατρίς” εκεί τον εξέτασε μια νεαρή γιατρός, στην οποία ανέφερε ότι ένιωθε μουδιάσματα στα χέρια του και στα πόδια του.

Του έγιναν κάποιες εξετάσεις, αλλά τελικά δεν επελέγη η παραμονή του στο Νοσοκομείο για παρακολούθηση , αλλά του υπεδείχθη να επιστρέψει στην οικία του να ξεκουραστεί. (Χωρίς αυτή η επιλογή να είναι με ευθύνη του ασθενούς).

Δυστυχώς, μετά την επιστροφή του στην οικία του η κατάσταση επιδεινώθηκε. Η μητέρα του επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον οικογενειακό τους γιατρό, ο οποίος αφού μίλησε και με τον νεαρό την ενημέρωσε ότι πρόκειται περί σοβαρής εγκεφαλίτιδας και έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Οι γιατροί του «Αγ.Ανδρέα» έκαναν τα πάντα για να το κρατήσουν στη ζωή και όπως φάνηκε η απόφασή τους να τον διασωληνώσουν άμεσα αποδείχθηκε καθοριστική. Την ίδια ώρα κίνησαν γη και ουρανό προκειμένου να καταφέρουν να βρουν κενό κρεβάτι σε κάποια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ώστε ο νεαρός αστυνομικός να μπορέσει να νοσηλευτεί. Τελικά, ο 27χρονος μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

