Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πάνω από 1000 άμαχοι νεκροί στο Ιζιούμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πόλη που ανακαταλήφθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις, το 80% των υποδομών έχει καταστραφεί, ενώ μόλις το 20% έχει παραμείνει στα σπίτια του.

Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τους τελευταίους έξι μήνες σε εχθροπραξίες στην ουκρανική πόλη Ιζιούμ αλλά ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανόν πολύ μεγαλύτερος, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος, δύο ημέρες μετά την ανακατάληψη του σημαντικού αυτού κέντρου τροφοδοσίας από τις δυνάμεις του Κιέβου.

Το Ιζιούμ αποτέλεσε για μήνες βασικό προπύργιο της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία και η ανακατάληψή του από τις ουκρανικές δυνάμεις αντιπροσωπεύει σημαντικό πισωγύρισμα για αυτό που η Μόσχα περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

«Το Ιζιούμ υπέφερε πολύ λόγω της ρωσικής επιθετικότητας», δήλωσε ο Μαξίμ Στρελνίκοφ, μέλος του δημοτικού συμβουλίου, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, προσθέτοντας ότι το 80% των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού συστήματος θέρμανσης, έχει καταστραφεί.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τουλάχιστον 1.000 κάτοικοι δυστυχώς πέθαναν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων αλλά πιστεύουμε ότι ένας ακόμα μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων υπέφερε καθώς δεν κατάφερε να λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια καθώς οι Ρώσοι κατέστρεψαν όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα στο Ιζιούμ τον Μάρτιο», δήλωσε.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε την πηγή για τις πληροφορίες αυτές και το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τον εκτιμώμενο απολογισμό. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους.

Ο Στρελνίκοφ προσέθεσε ότι μόλις 10.000 άνθρωποι περίπου παρέμεναν στο Ιζιούμ, περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού της πόλης προπολεμικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Δεκατριάχρονος διακινούσε μετανάστες

Γατάκι ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου (βίντεο)

Κόρινθος: Παππούς πέθανε στη βάφτιση της εγγονής του