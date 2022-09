Παράξενα

Τρίκαλα: μήνυσαν γιο και νύφη για ξυλοδαρμό

Οι δύο ηλικιωμένοι, κατέθεσαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όσα βίωσαν από τον γιο και τη νύφη τους.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται αυτή τη φορά στα Τρίκαλα.

Πιο συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μήνυσε τον γιο και τη νύφη του για ξυλοδαρμο.

Το περιστατικό, καταγγέλθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι, πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, έχοντας λάβει προηγουμένως τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο της πόλης.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr υπέβαλαν μήνυση κατά του γιου και της νύφης τους, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν στο σπίτι τους.

Όπως ανέφεραν, από τον γιο και τη νύφη τους έχουν βιώσει ανάλογα περιστατικά, με επιθέσεις και απειλές και κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να υπάρχει ιστορικό μηνύσεων στην οικογένεια για περιουσιακά ζητήματα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και γιος και νύφη αναζητούνται από την αστυνομία.

