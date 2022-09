Οικονομία

Εισφορά αλληλεγγύης: Ποιοι ωφελούνται και πόσο

Αναλυτικά παραδείγματα για τα οφέλη που θα προκύψουν για περίπου 3 εκ. φορολογούμενους.

Σχεδόν τρία εκατομμύρια φορολογούμενοι θα ωφεληθούν από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μόνιμη βάση από το 2023, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2021 η κυβέρνηση είχε προχωρήσει στην απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης το βράδυ του Σαββάτου, από το 2023 και εφεξής, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης καταργείται μόνιμα για όλους. Ωφελούμενοι του μέτρου θα είναι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, συνταξιούχοι, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και αγρότες, όλα τα φυσικά πρόσωπα.

Κατά τη σημερινή παρουσίαση των μέτρων ο κ. Βεσυρόπουλος έφερε παραδείγματα της φορολογικής ωφέλειας που θα προκύψει για τους φορολογούμενους λόγω της μόνιμης κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης:

Πρώτο παράδειγμα

Όπως είπε, συνταξιούχος με συνολικό εισόδημα 22.000 ευρώ από δύο πηγές, 17.000 ευρώ από συντάξεις και 5.000 ευρώ από ενοίκια, θα έχει ωφέλεια κατά 276 ευρώ, λόγω κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δεύτερο παράδειγμα

Μισθωτός του δημοσίου τομέα με συνολικό εισόδημα 24.000 ευρώ μόνο από μισθούς, θα έχει ωφέλεια κατά 376 ευρώ, λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Τρίτο παράδειγμα

Μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, με συνολικό εισόδημα 30.000 ευρώ από δύο πηγές, 24.000 ευρώ από μισθούς και 6.000 από ενοίκια, θα έχει ωφέλεια κατά 676 ευρώ ήδη από το τρέχον έτος και για πάντα.

Τέταρτο παράδειγμα

Ελεύθερος επαγγελματίας με συνολικό εισόδημα 35.000 ευρώ, από δύο πηγές, 30.000 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 5.000 ευρώ από μερίσματα, θα έχει ωφέλεια κατά 1.001 ευρώ ήδη από το τρέχον έτος και για πάντα.

