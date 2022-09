Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών: Δράση του ΕΕΣ στο Σύνταγμα (εικόνες)

Μεγάλη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Πλατεία Συντάγματος για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών (10/9), διοργάνωσε το Σάββατο μεγάλη δράση στην Πλατεία Συντάγματος, στοχεύοντας στην ανάδειξη της σπουδαιότητας γνώσης πρώτων βοηθειών σε ενήλικες και παιδιά.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές της Υπηρεσίας Αγωγής Υγείας του Τομέα Υγείας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πραγματοποίησαν επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών στους εκατοντάδες διερχόμενους όλων των ηλικιακών ομάδων, έδωσαν οδηγίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών και διένειμαν ενημερωτικό υλικό για τις Πρώτες Βοήθειες.

Στόχος της δράσης ήταν η ανάδειξη της σπουδαιότητας και την αναγκαιότητας γνώσης Πρώτων Βοηθειών, καθώς η ορθή και έγκαιρη εφαρμογή τους μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Πρώτων Βοηθειών «Πρώτες Βοήθειες για όλους και παντού» είναι αφιερωμένο στη Δια Βίου Μάθηση των Πρώτων Βοηθειών και περιλαμβάνει όλες τις ηλικιακές ομάδες, από την πρώιμη παιδική ηλικία μέχρι και την μεγαλύτερη ενήλικη.

Οι δράσεις για την προώθηση της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αλλά και σε ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένων συνανθρώπων μας, θα συνεχιστούν όλο το μήνα Σεπτέμβριο, από την Υπηρεσία «Αγωγή Υγείας» και από τις νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

