Κορονοϊός - Εμβόλια: Θεοδωρίδου και Θεμιστοκλέους για τις επικαιροποιημένες δόσεις (βίντεο)

Τι ανέφεραν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και ο ΓΓ του Υπ. Υγείας, για το πρόγραμμα εμβολιασμού και θωράκισης έναντι του κορονοϊού.

«Η περιορισμένη διάρκεια της ανοσίας και η διαρκής εμφάνιση μεταλλάξεων υπαγόρευσαν την ανάγκη παρασκευής εμβολίων προσαρμοσμένων στα νέα στελέχη», επεσήμανε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμοβλιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, στην διάρκεια ενημέρωσης για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού.

Η κ. Θεοδωρίδου επεσήμανε ότι «την 1η Σεπτεμβρίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε δύο διδύναμα εμβόλια, της Pfizer και της Moderna. Η έγκριση στοχεύει να οργανωθούν έγκαιρα οι εκστρατείες εμβολιασμού των χωρών, ενόψει του φθινοπώρου».

Ο Γενικός Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για την COVID-19, υπογράμμισε ότι η εμβολιαστική κάλυψη στην χώρα μας κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Σε ότι αφορά τα επικαιροποιημένα εμβόλια, το απόγευμα της Δευτέρας άνοιξε η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού.

