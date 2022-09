Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Θεμιστοκλέους: Ποιοι μπορούν να αλλάξουν ραντεβού για επικαιροποιημένα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε το απόγευμα της Δευτέρας η πλατφόρμα για τους εμβολιασμούς με τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Πότε ξεκινάνε.

Ο Γενικός Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για την COVID-19, υπογράμμισε ότι η εμβολιαστική κάλυψη στην χώρα μας κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Σε ότι αφορά τα επικαιροποιημένα εμβόλια, το απόγευμα της Δευτέρας άνοιξε η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού.

Οι εμβολιασμοί με τα επικαιροποιημένα εμβόλια θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, όσοι έχουν κλείσει ραντεβού για αναμνηστική δόση με τον παλιό τύπο εμβολίου, μπορούν να επαναπρογραμματίσουν το ραντεβού τους και να κλείσουν νέο με την επικαιροποιημένη δόση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Δεκατριάχρονος διακινούσε μετανάστες

Γατάκι ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου (βίντεο)

Κόρινθος: Παππούς πέθανε στη βάφτιση της εγγονής του