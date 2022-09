Παράξενα

Πάτρα: Ληστής έδειρε για δεύτερη φορά τον συνεργό που τον... κατέδωσε

Το θύμα, είχε ομολογήσει ότι μαζί με τον φίλο του διέπραξαν ληστεία και είχε αφεθεί ελεύθερο, με περιοριστικούς όρους.

Η Αστυνομία αναζητά παντού τον ληστή της τράπεζας στην Πάτρα, όμως εκείνος όχι μόνο παραμένει ασύλληπτος αλλά ξυλοκόπησε για... δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες τον συνεργό του που ομολόγησε και αποκάλυψε τα στοιχεία του! Και αυτή τη φορά, μάλιστα, κατάφερε να εξαφανιστεί.

Το θύμα, που είχε ομολογήσει στην Ασφάλεια ότι μαζί με τον φίλο του είχε διαπράξει τη ληστεία κατά την οποία είχαν αρπάξει 2.000 ευρώ, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πριν από λίγες ημέρες, είχε συναντηθεί με τον συνεργό του, ο οποίος τον ξυλοκόπησε σε τέτοιο βαθμό που φορούσε κολάρο στο λαιμό. Φαίνεται, όμως, ότι δεν... "χόρτασε" εκδίκηση!

Την Κυριακή, βρήκε ξανά τον μέχρι πρότινος συνεργάτη του στον δρόμο, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, δεν δίστασε να του επιτεθεί ξανά και μάλιστα χτυπώντας τον με σιδερογροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού! Αμέσως μετά, τράπηκε σε φυγή, ενώ το θύμα βρήκαν πεσμένο στο οδόστρωμα οι περίοικοι και κάλεσαν ασθενοφόρο που τον μετάφερε στο νοσοκομείο με χαμένες τις αισθήσεις του.

