Κοινωνία

Βίασαν 29χρονη και την κρατούσαν όμηρο σε διαμέρισμα

Εφιάλτη έζησε η κοπέλα, πυο σώθηκε όταν κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι και να φωνάξει "βοήθεια'. Σε σύλληψη ένός άνδρα και μιας γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Εφιάλτη έζησε μια 29χρονη κοπέλα από την Αλγερία, που βιάστηκε, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά απο την Αστυνομία, η 29χρονη κοπέλα γνώρισε έναν 36χρονο από τη Γουινέα και μια 42χρονη από τη Βουλγαρία, ενώ διασκέδαζε σε ένα μπαρ, στο κέντρο της Αθήνας.

Ενώ διασκέδαζαν, ο 36χρονος και η 42χρονη πρότειναν στη νεαρή κοπέλα να τους ακολουθήσει στο διαμέρισμά τους, για να συνεχίσουν εκεί τη βραδιά τους. Εκείνη αποδέχτηκε την πρότασή τους και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης της,

Αφού έφτασαν στο διαμέρισμα, επί της Πατησίων 317, ο 36χρονος βρήκε την ευκαιρία, ενώ η 42χρονη δεν βρισκόταν στον χώρο, να επιτεθεί στην 29χρονη και να τη βιάσει.

Η άτυχη κοπέλα υπέστη σοκ και προσπάθησε να φύγει από το διαμέρισμα, ωστόσο ο δράστης αρνήθηκε να την αφήσει, κλειδώνοντας την μάλιστα μέσα στο διαμέριαμα

Τελικά, γύρω στις 10 το πρωί, η 29χρονη από την Αλγερία κατάφερε να καλέσει για βοήθεια στην Άμεση Δράση, ενώ ήταν στο διαμέρισμα, όπου την κρατούσε όμηρο ο βιαστής της και η φίλη του.

Οι άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο χώρο, διαπραγματεύτηκαν με τον δράστη, ο οποίος τελικά πείστηκε να ξεκλειδώσει την πόρτα, επιτρέποντας στην 29χρονη να φύγει, ενώ ακουλούθησε η σύλληψη τόσο του 36χρονου από τη Γουινέα όσο και της 42χρονης από τη Βουλγαρία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 11-09-2022 στα Πατήσια, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 36χρονος αλλοδαπός και 42χρονη αλλοδαπή κατά περίπτωση για παράνομη κατακράτηση και βιασμό.

Οι ανωτέρω κατηγορούνται ότι πρώτες πρωινές ώρες της 11-9-2022 προσκάλεσαν σε διαμέρισμα στα Πατήσια την 29χρονη, όπου ο 36χρονος προέβη σε βιασμό σε βάρος της με τη χρήση βίας.

Στη συνέχεια, όταν το θύμα προσπάθησε να εξέλθει του διαμερίσματος οι ανωτέρω την εμπόδισαν. Τελικά, το θύμα κατάφερε να απελευθερωθεί και να καλέσει στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Άμεσα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, εισήλθαν στην οικία, όπου απεγκλώβισαν το θύμα και συνέλαβαν τους κατηγορουμένους. Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων».

