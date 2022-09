Παράξενα

Ιταλία: Την κρατούσαν φυλακισμένη 22 χρόνια συγγενείς της

Η αδιανόητη περιπέτεια της Μαρίας, όπως την αποκαλούν τα ιταλικά ΜΜΕ. Πως κατάφερε να μείνει στη ζωή.

Μια γυναίκα 67 ετών έμεινε φυλακισμένη επί 22 χρόνια στο σπίτι του αδελφού και της κουνιάδας της, στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας. Την ελευθέρωσαν οι καραμπινιέροι της περιοχής, μετά από ανώνυμη καταγγελία και την μετέφεραν ήδη σε ασφαλή χώρο διαμονής.

Οι εισαγγελείς χαρακτηρίζουν την όλη αυτή ιστορία «φρικιαστική». Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε μετακομίσει στο σπίτι του αδελφού της λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της. Στην αρχή όλα έμοιαζαν να βαίνουν ομαλά, αλλά μετά από λίγο η κατάσταση άλλαξε.

Η Μαρία, όπως την αποκαλούν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υποχρεώθηκε να φύγει από το κυρίως σπίτι και να πάει στην αυλή, σε μια αποθήκη χωρίς καλοριφέρ. Της επέτρεπαν να πλένεται μόνον μια φορά τον μήνα, μέσα σε σκάφη. Δεν μπορούσε να συναντηθεί και να μιλήσει με κανέναν και η αποθήκη ήταν πάντα κλειστή, απ’ έξω, με χοντρό σπάγκο και καρφιά.

Η μόνη «έξοδος υπό επιτήρηση» είχε ως προορισμό ένα μικρό κομμωτήριο, όπου στην Μαρία επιτρεπόταν να κόβει τα μαλλιά της, αλλά χωρίς να συζητά με την κομμώτρια. Δεν είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την τουαλέτα του σπιτιού και ούτε να πηγαίνει στο νεκροταφείο, στον τάφο του συζύγου της.

Οι καραμπινιέροι υπογράμμισαν ότι η γυναίκα μπόρεσε να παραμείνει ζωντανή, χάρη στην τεράστια αντοχή και θέλησή της και ότι -έστω και μόνο με το βλέμμα- προσπαθούσε να δώσει να καταλάβει σε όποιον έβλεπε, πηγαίνοντας στο μικρό κομμωτήριο έξω από την πόλη Καμπομπάσο, τα μαρτύρια που περνούσε καθημερινά.

