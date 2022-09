Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Λαμία: Δυσκολεύτηκε αλλά επικράτησε ο “Δικέφαλος”

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με αρκετή ένταση και τον διαιτητή να κρατάει 15 λεπτά καθυστερήσεις.

Στο κυνήγι του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιβλήθηκε 1-0 της Λαμία στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση η οποία έριξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Γιασμίν Κούρτιτς (43’) σημείωσε το μοναδικό γκολ του –επετειακού για Ραζβάν Λουτσέσκου και Τούμπα– ματς, με τον Στέφαν Σβαμπ να τελειώνει ως τερματοφύλακας το ματς και τη Λαμία να μένει δίχως νίκη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό. Η πρώτη κλασική ευκαιρία χάθηκε στο 4’ για τους φιλοξενούμενους, όταν ο Σωτήρης Τσιλούλης έκανε την ατομική ενέργεια, ωστόσο νικήθηκε στο πλασέ του από τον Ντομινίκ Κοτάρσκι. Είκοσι λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά, όταν ο Τιάγκο Ντάντας βρήκε ωραίο τον Κάλεντ Νάρεϊ, όμως το πλασέ του τελευταίου «έβγαλε» ο Μπόγιαν Σαράνοφ.

Στην αντεπίθεση, ο Τσιλούλης και πάλι ταλαιπώρησε την άμυνα του ΠΑΟΚ κι έκανε τη σέντρα, αλλά ο Γιώργος Μανούσος δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Πέντε λεπτά μετά, ο Μανούσος, έπειτα από ενέργεια του Βίκιντας Σλίβκα, απείλησε τον Κοτάρσκι και στην αντεπίθεση, σε σέντρα-σουτ του Ντάντας, με υπερένταση ο Σαράνοφ έστειλε την μπάλα δοκάρι και κόρνερ. Εν τέλει, οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με τη… χορευτική κεφαλιά του Κούρτιτς στο 43’, έπειτα από το κόρνερ του Νάρεϊ.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο. Τα σουτ των Φάνη Τζανδάρη (64’) και Νάρεϊ (66’) δεν απείλησαν ιδιαίτερα Κοτάρσκι και Σαράνοφ, αντίστοιχα ενώ στο 75’ το σουτ του Γερμανού μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ από το ύψος του πέναλτι ήταν απελπιστικά άστοχο. Τα λεπτά κύλησαν με τους γηπεδούχους να «πνίγονται» στο άγχος, αλλά να κρατούν εν τέλει τους τρεις βαθμούς σε ένα παιχνίδι με επεισοδιακό φινάλε.

Ο Πέτρος Τσαγκαράκης κράτησε 15 λεπτά καθυστέρηση, καθώς προέκυψε ο τραυματισμός του Κοτάρσκι στο κεφάλι, έπειτα από σκληρό χτύπημα του Ρίτσμοντ Μποάκιε που αποβλήθηκε, με τον Σβαμπ να κάθεται για τα τελευταία δευτερόλεπτα κάτω από τα δοκάρια.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ έκανε το 3/3 στην Τούμπα, στο χιλιοστό του παιχνίδι εκεί (683 νίκες, 193 ισοπαλίες και 124 ήττες, με τα τέρματα να είναι 1.943 υπέρ και 715 κατά), ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε τους 100 αγώνες πρωταθλήματος ως προπονητής των «ασπρόμαυρων», αλλά και τις 100 ως τεχνικός του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις (έχει ακόμα 28 ισοπαλίες και 29 ήττες).

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων)

Κίτρινες: Κούρτιτς, Φελίπε Σοάρες – Μανούσος, Σιμόν.

Κόκκινες: Μποάκιε (90+12')

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Βιεϊρίνια (77’ Τσαούσης), Ντάντας, Κούρτιτς (71’ Σβαμπ), Νάρεϊ, Αουγκούστο (63’ Φελίπε Σοάρες), Μπίσεσβαρ (62’ Α. Ζίβκοβιτς), Ολιβέιρα (63’ Τόμας).

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, Αντέτζο, Κορνέζος, Γκοράνοφ, Τζανδάρης, Μπεχαράνο (83’ Γιακουμάκης), Τσιλούλης (68’ Μαρμεντίνι), Σλίβκα, Ντε Βινσέντι (58’ Ασκόφσκι), Μανούσος (58’ Μποάκιε).

