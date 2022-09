Πολιτική

Μητσοτάκης: Αυτούς που μας απειλούν ότι θα έρθουν βράδυ… τους περιμένουμε στο φως της μέρας

«Απαράδεκτες οι δηλώσεις και οι προκλήσεις κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας» τόνισε ο Μακρόν, υποδεχόμενος τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Στο θέμα της εντεινόμενης τουρκικής προκλητικότητας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποδοχή που του επεφύλαξε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν .

«Η πατρίδα μου ξέρει καλά από απειλές στην γειτονιά της. Θα μοιραστώ με τον πρόεδρο Μακρόν κάποιες σκέψεις για την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστώ τον Μακρόν για την ξεκάθαρη στήριξη του στην χώρα μου . Εμείς στις προκλήσεις απαντούμε με ετοιμότητα και λέμε σε όσους μας απειλούν ότι τάχα θα έρθουν κάποιο βράδυ στα νησιά μας ότι τους περιμένουμε με το φως της ημέρας εκεί που φαίνεται ποιος έχει μαζί του το διεθνές δίκαιο.

Η Ελλάδα εκτός από δύναμη αποτροπής είναι και δύναμη συνεργασίας και συνοψίζοντας σε τρεις λέξεις την ελληνογαλλική συνεργασία θα πω: Μαζί πιο ισχυροί» .

Ο κ Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην συμπλήρωση ενός έτους από την υπογραφή της πολυεπίπεδης εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις δυο χώρες τονίζοντας ότι συμβάλει στην προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ,

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε πως Ελλάδα και Γαλλία συντονίζονται προκειμένου να βρεθεί ευρωπαϊκή λύση στο ζήτημα της αύξησης των ενεργειακών τιμών διεθνώς και υπενθύμισε τις προτάσεις που έχει υποβάλλει η Αθήνα για επιβολή πλαφόν στη τιμή φυσικού αερίου αλλά και για την αποσύνδεση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος από αυτήν του φυσικού αερίου.

Μακρόν: Η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες έρχεται από μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για την συνεργασία της χώρας του με την Ελλάδα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας χαρακτηρίζοντας, ταυτόχρονα, απαράδεκτες τις δηλώσεις και τις προκλήσεις κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε την πλήρη υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι " η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες έρχεται από μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά".

Ο Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε, επίσης, την ευγνωμοσύνη της χώρας του προς την Ελλάδα για την βοήθεια που προσέφερε στην αντιμετώπιση των πρωτοφανών πυρκαγιών που έπληξαν φέτος την Γαλλία.

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε την σημαντική σύμπτωση απόψεων σε θέματα όπως η ενεργειακή και οικονομική κρίση που θα αποτελέσουν αντικείμενο της συζήτησης στο δείπνο εργασίας που θα έχει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Ηλυσίων Πεδίων.

