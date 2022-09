Κοινωνία

Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο και τον εγκατέλειψε

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το παιδί, που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου εξαφανίστηκε, αφήνοντας το αβοήθητο.

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 17:40, αυτοκίνητο που κινούνταν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, παρέσυρε έναν 16χρονο στα φανάρια των Νέων Επιβατών.

Μετά την παράσυρση το όχημα εξαφανίστηκε από το σημείο.

Ο 16χρονος, σύμφωνα με το thestival.gr παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφρά και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Η Αστυνομία αναζητά τον οδηγό του οχήματος.

