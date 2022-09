Πολιτισμός

Πέθανε ο Γουίλιαμ Κλάιν

Στο Παρίσι άφησε την τελευταία του πνοή ο Αμερικανός που έφερε επανάσταση στον κόσμο της φωτογραφίας.

(Μία απο τις φωτογραφίες που καθιέρωσαν τον Γουίλιαμ Κλάιν)

Ο Αμερικανός φωτογράφος Γουίλιαμ Κλάιν, διάσημος για τις φωτογραφίες μόδας και αστικού τοπίου, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου στο Παρίσι σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο γιος του, Πιερ.

Ο Γουίλιαμ Κλάιν έφυγε «γαλήνια» αφού έφερε επανάσταση στον κόσμο της φωτογραφίας με τις εικόνες-γροθιά στις οποίες αιχμαλώτιζε τον πυρετό και τη βία των πόλεων. Η μακρά καριέρα του ήταν εξίσου αφιερωμένη στη μόδα και τον κόσμο του κινηματογράφου.

Κατόπιν δικής του επιθυμίας, η κηδεία του θα γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, ανέφερε ο γιος του.

William Klein (1926-2022)



Such a legend and a huge inspiration to many. pic.twitter.com/Ke1uaeR0v1 — Johan Lolos (@LeBackpacker) September 12, 2022

Ο Κλάιν γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1926 στη Νέα Υόρκη, από γονείς ορθόδοξους Εβραίους. Ανακάλυψε την Ευρώπη όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική θητεία του. Αποστρατεύτηκε ενώ βρισκόταν στο Παρίσι το 1946 και την εποχή εκείνη αφοσιώθηκε αρχικά στη ζωγραφική. Η μεγάλη «στροφή» έγινε όταν κέρδισε στο… πόκερ μια Rolleiflex, την πρώτη φωτογραφική μηχανή του: άρχισε να φωτογραφίζει τα μνημεία του Παρισιού και οι αφηρημένες εικόνες του τράβηξαν την προσοχή του Αλεξάντερ Λίμπερμαν, καλλιτεχνικού διευθυντή του Vogue, που του πρότεινε συνεργασία. Ο Κλάιν ήταν τότε 26 ετών και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που κράτησε 70 χρόνια.

Φωτογράφος, ζωγράφος, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και γραφίστας, ο Κλάιν θεωρείται ένας από τους καλλιτέχνες που σημάδεψαν περισσότερο με το έργο τους τον 20ό αιώνα. Αυτήν την περίοδο ολοκληρώνεται μια ρετροσπεκτίβα του έργου του στο Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας της Νέας Υόρκης.

Ζούσε στη Γαλλία αφού γνώρισε τη μελλοντική σύζυγό του, τη Ζαν Φλορέν, με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του μέχρι τον θάνατό της, το 2005.

