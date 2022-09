Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση για τον άντρα που ποδοπάτησε το γατάκι

Δεν είναι λίγοι οι χρήστες των social media που ζητούν παραδειγματική τιμωρία. Ξεκίνησαν έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Κύμα οργής έχει ξεσηκωθεί στα κοινωνικά δίκτυα μετά την κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη, καθώς πληθαίνουν, τις τελευταίες ώρες, τα σχόλια που προδίδουν θυμό για την φρικιαστική ενέργεια στην οποία προέβη άντρας ο οποίος ποδοπάτησε γατάκι.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι χρήστες που ζητούν παραδειγματική τιμωρία ώστε να μπει τέλος σε τέτοιου είδους απεχθείς πράξεις. Υπενθυμίζεται, δε, ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που 30χρονος κλώτσησε γάτα στη θάλασσα στην Αιδηψό.

Eυχώμαι αυτό το τέρας να πιαστεί, να δικαστεί και να καταδικαστεί σε όσο μεγαλύτερη ποινή γίνεται.#γατακι pic.twitter.com/keIQRZ0V5F — Ειρηνιστής 2 (@ChdGiannes) September 12, 2022

Το βίντεο ντοκουμέντο το οποίο κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας καταστήματος επί της οδού Ερμού στη Θεσσαλονίκη, δείχνει τη στιγμή που ένας άντρας με χρωματιστή μπλούζα και καπέλο, πλησιάζει τη νεογέννητη γάτα και την ποδοπατά. Μάλιστα, φαίνεται ξεκάθαρα να κοιτάει τριγύρω μήπως τον έχει δει κάποιος περαστικός, ενώ στη συνέχεια αποχωρεί από το σημείο.

Το βίντεο με τις πολύ σκληρές εικόνες παραδόθηκε λίγες ημέρες μετά το συμβάν στην Φιλοζωική Οργάνωση Θεσσαλονίκης «Νοιάζομαι», η οποία με τη σειρά της υπέβαλε σχετική καταγγελία στην ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του άντρα, ενώ σχηματίζεται και σχετική δικογραφία για κακοποίηση ζώου και πιθανή θανάτωση ζώου, από τους αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου που χειρίζονται την υπόθεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ





Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Προσπάθησε να σκοτώσει ξανά το γατάκι

Το protothema.gr δημοσιεύει κια νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα πριν ο άντρας δώσει το τελειωτικό χτύπημα στο νεογέννητο γατάκι. Όπως φαίνεται σε αυτό, ο δράστης με την κόκκινη μπλούζα, επιχειρεί να σκοτώσει ξανά, με τον ίδιο τρόπο, το γατάκι, όσο αυτό βρίσκεται ανάμεσα σε σταθμευμένα οχήματα. Ωστόσο, δεν τα καταφέρνει και το γατάκι προσπαθεί να σωθεί πηγαίνοντας κάτω από ένα αυτοκίνητο. Ο άντρας όμως το ακολουθεί και μόλις το ζώο προσπαθεί να μπει ανάμεσα στις λαμαρίνες για να γλιτώσει, το προλαβαίνει και το ποδοπατά αλύπητα.

Όπως ανέφερε στο protothema.gr, η εκπρόσωπος της φιλοζωϊκής "Νοιάζομαι", Εύη Καλαΐτζίδου, το αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 20 Αυγούστου και λίγες ημέρες αργότερα το βίντεο έφτασε στα χέρια της οργάνωσης από έναν ευαισθητοποιημένο επαγγελματία της περιοχής, όταν αντιλήφθηκε ότι οι εικόνες φρίκης είχαν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματός του.

«Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου, στις 02.30. Στο σημείο ήταν μια γάτα με τρία νεογέννητα γατάκια, τα οποία ήταν έξω από ένα" γιαπί" και έπαιζαν. Μόλις είδαν τον άντρα προσπάθησαν τα καημένα να φύγουν και να μπουν κάτω από τη λαμαρίνα, όμως ο άντρας πρόλαβε το τελευταίο και το έλιωσε με το πόδι του», εξηγεί η κα. Καλαΐτζίδου, σημειώνοντας ότι όλο το περιστατικό έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας και μόλις το είδαν οι άνθρωποι σοκαρίστηκαν και το έστειλαν στη φιλοζωϊκή οργάνωση.

«Δυστυχώς, οι άνθρωποι είδαν μετά από ημέρες το βίντεο και το νεογέννητο δεν βρέθηκε. Ζητάμε να εντοπιστεί αυτός ο άνθρωπος και να τιμωρηθεί για την αποτρόπαια πράξη του. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει με πληροφορίες ο κόσμος που θα δει το βίντεο», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της φιλοζωϊκής οργάνωσης "Νοιάζομαι".

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταϊζαμε τα γατάκια και το ένα εξαφανίστηκε

Όπως ανέφεραν επαγγελματίες της οδού Ερμού, διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά όταν κατάλαβαν ότι ένα από τα νεογέννητα γατάκια είχαν εξαφανιστεί και δεν το έβλεπαν για ημέρες.

"Είναι αποτρόπαιο αυτό που έγινε. Όλη η γειτονιά φρόντιζε τα γατάκια, είναι απίστευτο αυτό που έγινε", ανέφερε εργαζόμενη στην οδό Ερμού.

