Παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης: Δεν είναι προσωπικό, είναι ζήτημα δημοκρατίας (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, σε ομιλία του, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Από το βήμα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, όπου συζητείται το ζήτημα των παρακολουθήσεων στις χώρες της ΕΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι στόχος της παρακολούθησής της του από την ΕΥΠ, ήταν η αυτονομία της παράταξης.

«Ο πρωθυπουργός με κάλεσε και χθες να πάω να ενημερωθώ από την ΕΥΠ για τους τυπικούς λόγους που με παρακολουθούσαν. Με καλεί όμως να κάνω κάτι, που έγινε παράνομο με νόμο της κυβέρνησής του. Μάλιστα όπως μαθαίνουμε, ο φάκελός μου καταστράφηκε την ίδια μέρα που ενημερώθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή για την καταγγελία μου. Γιατί άραγε; Ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει την αλήθεια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους συναδέλφους του.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «ο Πρωθυπουργός, ως πολιτικός προϊστάμενος των μυστικών υπηρεσιών, μπορεί σύμφωνα με το νόμο 3649 του 2008 να άρει το απόρρητο και να γίνει γνωστός ο λόγος της παρακολούθησής μου, αντί να συνεχίζει να δηλητηριάζει και να διχάζει τον ελληνικό λαό με θεωρίες συνωμοσίας». Επεσήμανε ότι πρέπει να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Επιτροπή PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, όλα τα πρόσωπα που βάσει της δημοσιογραφικής έρευνας σχετίζονται με τη χρήση αυτών των λογισμικών.

«Το προσπαθήσαμε ήδη μια φορά αλλά η κυβερνητική πλειοψηφία το απέρριψε. Από την πρώτη στιγμή έχω ξεκαθαρίσει ότι η υπόθεση δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι ζήτημα δημοκρατίας», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε: «Οι μυστικές υπηρεσίες οφείλουν να λειτουργούν εντός δημοκρατικού πλαισίου και να προστατεύουν το πολιτικό σύστημα από παράνομα λογισμικά, όχι να καλύπτουν τη χρήση τους. Στις δημοκρατίες, καμία κρατική υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργεί σε απόλυτο σκοτάδι. Το απόρρητο πρέπει να σταματάει εκεί που ξεκινάει η ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή μια νέα κανονικότητα, όπου οι παρακολουθήσεις πολιτικών, κομμάτων, δημοσιογράφων, δικαστών, αλλά και κάθε απλού πολίτη, θεωρούνται εκ των προτέρων νόμιμες. «Αυτό ακριβώς είναι ο «μεγάλος αδελφός», η αίρεση της ιδιωτικότητας και των ατομικών δικαιωμάτων στο όνομα μίας αόριστης και απόρρητης εθνικής ανάγκης».

Ο ίδιος επεσήμανε, πως στις δύσκολες στιγμές που περνάει η Ευρώπη, «αυταρχικοί ηγέτες υπονομεύουν ευθέως το κοινό μας μέλλον και τη φιλελεύθερη δημοκρατία, και κάποιοι δυστυχώς, ενώ τους καταδικάζουν, μιμούνται πρακτικές τους, όπως ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, η παγίδευση των πολιτικών αντιπάλων και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, που δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα θωρακίζει τους Ευρωπαίους πολίτες, τόσο από τις αυθαιρεσίες των κυβερνήσεων, όσο και από ολιγάρχες που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κακόβουλα λογισμικά, ενισχύοντας περαιτέρω τη δύναμή τους. Κάλεσε δε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους ευρωβουλευτές να είναι πρωτοπόροι σε αυτό τον νέο αγώνα για τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

