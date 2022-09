Κόσμος

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Τέσσερις νεκροί και ένας τραυματίας ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο στην πολιτεία Παρανά της νότιας Βραζιλίας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Δευτέρα στον αυτοκινητόδρομο BR376, κοντά στην πόλη Τιμπαζί, όταν ο οδηγός της νταλίκας που μετέφερε κορμούς δέντρων για λογαριασμό της χαρτοβιομηχανίας Klabin επιχείρησε απότομο ελιγμό για να αποφύγει μετωπική σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το όχημά του να ανατραπεί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Το φορτίο καταπλάκωσε και συνέθλιψε αυτοκίνητο που ανήκει στο γραφείο του δημάρχου της γειτονικής πόλης Ορτιγκέιρα, στο οποίο επέβαιναν πέντε άνθρωποι. Τέσσερις εξ αυτών βρήκαν ακαριαίο θάνατο και ένας διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Ο οδηγός της νταλίκας βγήκε σώος από το όχημά του, όπως μετέδωσε η βραζιλιάνικη τηλεόραση.

