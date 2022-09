Κοινωνία

Περιστέρι: Φωτιά σε αποθήκη - Στο νοσοκομείο ένας άνθρωπος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα 60χρονος.

Αναστάτωση προκλήθιηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε αποθηκευτικό χώρο πολυκατοικίας στην οδό Δωδεκανήσου, στο Περιστέρι.

Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και έσβησαν τη φωτιά. Στο σημείο πήγε και το ανακριτικό της Πυροσβεστικής για να ερευνήσει τα αίτια της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ένα άτομο ηλικίας περίπου 60 ετών, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα γι’ αυτό και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Κατεσβέσθη μικρής έκτασης #πυρκαγιά σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, επί της οδού Δωδεκανήσου στο δήμο Περιστερίου Αττικής. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε κτήριο στο κέντρο της Αθήνας

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και νεφώσεις την Τρίτη