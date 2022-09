Κόσμος

ΗΠΑ: Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία να σταματήσουν τις εχθροπραξίες

Φόβοι από τις ΗΠΑ, ότι μπορεί να κλιμακωθεί η ένταση και να επιστρέψουμε στα γεγονότα του 2020.

Την έντονη ανησυχία της αμερικανικής κυβέρνησης λόγω των αναφορών για εχθροπραξίες κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, εξέφρασε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων.

«Όπως έχουμε καταστήσει σαφές εδώ και καιρό, δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύγκρουση», αναφέρει σε δήλωσή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας. «Απευθύνουμε έκκληση να τερματιστούν άμεσα οι στρατιωτικές εχθροπραξίες», υπογραμμίζει.

Οι εχθροπραξίες στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας ξέσπασαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη και υπάρχουν αναφορές για θύματα μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων εκατέρωθεν.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών δημοκρατιών είναι τεταμένες από το 1991, λόγω του διαφιλονικούμενου θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η διένεξη για τον έλεγχό του κλιμακώθηκε ξανά το φθινόπωρο του 2020, όταν ξέσπασε πόλεμος διάρκειας 44 ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι αζερικές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο αρκετών τομέων.

Ο πόλεμος έλαβε τέλος χάρη στην ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Ρωσίας, ωστόσο Μπακού και Γερεβάν αλληλοκατηγορούνται κατά περιόδους για παραβιάσεις της εκεχειρίας κατά μήκος των συνόρων.

