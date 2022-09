Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα”: Τι λέει η γυναίκα που φρόντιζε το γατάκι που ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου (βίντεο)

Οργή για τον άντρα που πάτησε και σκότωσε νεογέννητο γατάκι. Πληροφορίες ότι πολίτης έχει αναγνωρίσει τον δράστη.

Οργή και αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας άντρας στη Θεσσαλονίκη να πατάει με το πόδι του και να σκοτώνει ένα γατάκι.

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από κατάστημα της πόλης φαίνεται ο άντρας, αφού ελέγχει πως δεν τον κοιτάζει κανείς, πλησιάζει το μικρό γατάκι, το τσαλαπατάει και φεύγει ανενόχλητος.

Δυστυχώς, το ζωάκι κατέληξε, το βίντεο ωστόσο της αποτρόπαιας αυτής πράξης ανέβηκε στο διαδίκτυο από φιλοζωική εταιρεία, η οποία προχώρησε σε καταγγελία, και έχει προκαλέσει οργή.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε η γυναίκα που φρόντιζε το γατάκι. Όπως είπε εμφανώς συγκινημένη όλη η γειτονιά φρόντιζε την μαμά γάτα και τα νεογέννητά της. Όπως σημείωσε έσωσαν την μαμά γάτα, η οποία ήταν κακοποιμένη και έχασαν το γατάκι.

Τέλος συμπλήρωσε πως με δυσκολία είδαν το βίντεο με την φρικιαστική πράξη, ωστόσο δεν αναγνώρισαν τον δράστη.

Πληροφορίες ότι έχει εντοπιστεί ο δράστης

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της φιλοζωικής Θεσσαλονίκης «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ», Εύη Καλαϊτζίδου, πιθανότατα ο άντρας να έχει εντοπιστεί καθώς μετά την έκταση που πήρε η δημοσιότητα του θέματος, υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχουν επιβεβαιωθεί. «Είναι ένας άνθρωπος γνωστός στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, έχει κακοποιήσει κι άλλες φορές ζώα και έχει βιαιοπραγήσει και σε ανθρώπους» δήλωσε η κ. Καλαϊτζίδου.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί στο βίντεο εμφανίζεται με καπέλο. Πρέπει να μην του αφήσουμε κανένα περιθώριο διαφυγής» είπε η ίδια αναφορικά με τη σύλληψη του δράστη.

