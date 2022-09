Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πισπιρίγκου: Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Κούγια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και τη δημοσιοποίηση της εισαγγελικής πρότασης μίλησε ο γνωστός ποινικολόγος.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε ο Αλέξης Κούγιας για την υπόθεση της άτυχης Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε στην Φολέγανδρο από τον σύντροφό της, αλλά και την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Όσον αφορά το αίτημα της οικογένεια της η δίκη για την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς να γίνει στην Αθήνα, ο Αλέξης Κούγιας έκανε γνωστό ότι απορρίφθηκε και συμπλήρωσε πως από μέρα σε μέρα θα προσδιοριστεί η ημερομηνία της δίκης η οποία θα γίνει σε κάποιο από τα Ωρκωτά Δικαστήρια του Αιγαίου.

Για την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και τη δημοσιοποίηση της εισαγγελικής πρότασης μίλησε ο Αλέξης Κούγιας.ο γνωστός ποινικολόγος είπε: «έχω δεσμευτεί ότι δεν θα μιλήσω ποτέ στην τηλεόραση ή σε κάποιο άλλο ΜΜΕ για την υπερασπιστική γραμμή της κα Πισπιρίγκου. Όπως θυμάστε όταν ανέλαβα την υπόθεση Λιγνάδη αντιμετώπισα τεράστιο πρόβλημα καθώς επί 18 μήνες τον κατηγορούσαν συγκεκριμένα ΜΜΕ, συγκεκριμένες εκπομπές, συγκεκριμένοι δικηγόροι από το πρωί έως το βράδυ και όταν ήρθε η κρίση της Δικαιοσύνης έγιναν ακόμη και επιθέσεις προς το πρόσωπό μου από κόμματα. Δεν θα κάνω το λάθος που έγινε στην υπόθεση της κα Πισπιρίγκου όπου ακόμη και η ίδια και η οικογένειά της και η υπεράσπισή της ήταν καθημερινά στην τηλεόραση χωρίς βέβαια να λένε τίποτα».

Ο κ. Κούγιας τόνισε ότι «δεν πρόκειται να ακούσετε ούτε λέξη από εμένα, Ό,τι είχα να πω το είπα με την ανακοίνωσή μου, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ήδη έχω κινήσει διαδικασίες έως το τέλος της εβδομάδας, δεν θα αφήσουμε τίποτα από αυτά που συνέβησαν έως τώρα και που έδιναν το δικαίωμα σε κάποιους που χωρίς να γνωρίζουν τη δικογραφία και να έχουν κάνει οι ίδιοι νεκροψίες-νεκροτομές έβγαζαν αποφάσεις. Αυτό με εμένα δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό που γίνεται κάθε μέρα να διαρρέουν οι καταθέσεις μαρτύρων και ιατροδικαστών, είναι έγκλημα. Όταν θα γίνει μια διαδικαστική πράξη, θα ενημερωθείτε με δελτίο Τύπου».

Ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει αν θα παρουσιάσει τις θέσεις επιστημόνων που μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη γιατί κάποιοι ίσως προσπαθήσουν να τους γελοιοποιήσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και νεφώσεις την Τρίτη

Eurobasket - Αντετοκούνμπο: Το μήνυμά του για τον αγώνα με την Γερμανία