Έρευνα: η κακή υγιεινή των δοντιών αυξάνει τις πιθανότητες για άνοια

Τι δείχνει έρευνα σχετικά με την κακή υγιεινή των δοντιών και τον αυξημένο κίνδυνο για άνοια.

Η κακή περιοδοντική υγεία και η απώλεια δοντιών μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο τόσο γνωστικής εξασθένησης όσο και άνοιας, συμπέρανε μια νέα επιστημονική φινλανδική μελέτη.

Η μελέτη - μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση όλων των ερευνών (συνολικά 47) πάνω στη σχέση της υγείας των δοντιών και της υγείας του εγκεφάλου και του νου - δείχνει ότι όσοι προσέχουν τα δόντια τους, κινδυνεύουν λιγότερο από άνοια σε βάθος χρόνου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Σαμ Άσερ του Ινστιτούτου Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φινλανδίας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Αμερικανικής Γηριατρικής Εταιρείας «Journal of the American Geriatrics Society», βρήκαν ότι η κακή περιοδοντική υγεία (περιοδοντίτιδα, χάσιμο δοντιών κ.α.) σχετίζεται με 23% μεγαλύτερη πιθανότητα για μελλοντική γνωστική εξασθένηση και 23% υψηλότερο κίνδυνο για άνοια. Από μόνη της η απώλεια των δοντιών συνδέεται με 23% μεγαλύτερη πιθανότητα γνωστικής εξασθένησης και 13% μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας.

«Από κλινική άποψη, τα ευρήματά μας αναδεικνύουν με έμφαση τη σημασία της παρακολούθησης και βελτίωσης της περιοδοντικής υγείας στο πλαίσιο πρόληψης της άνοιας», τόνισαν οι ερευνητές.

