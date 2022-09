Τεχνολογία - Επιστήμη

Ενεργειακή αναβάθμιση στο Δημόσιο: Τι αλλάζει, που θα δοθεί προτεραιότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Τρέχει" το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

Γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Δημοσίου "Ηλέκτρα" που "τρέχει" από χθες Δευτέρα, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον κατα 30%.

Το Δημόσιο επενδύει 640 εκατ. ευρώ, που προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο να αναβαθμιστούν 2,5 εκατ. τετραγωνικά μέτρα κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του κράτους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα). Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στον Οδηγό του προγράμματος, θα δοθεί σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, μέσω της αναβάθμισης των οποίων, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, αλλά και μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος κατανέμεται κατά προτεραιότητα σε γραφεία (280 εκατ. Ευρώ), κτίρια εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία 160 εκατ.) και υγείας - κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ 80 εκατ.). Οι λοιπές χρήσεις (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ) απορροφούν 70 εκατ. και κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης 50 εκατ.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αφορά σε επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως εξής:

α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων,

β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις),

γ) εξωτερικά συστήματα σκίασης,

δ) συστήματα ψύξης χώρων,

ε) συστήματα θέρμανσης χώρων,

στ) συστήματα μηχανικού αερισμού,

ζ) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ),

η) συστήματα φωτισμού χώρων,

θ) συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

ι) συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και σύστημα διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου - BEMS,

ια) βοηθητικά τεχνικά συστήματα,

ιβ) εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου.

Επιπλέον, οι προς επιδότηση επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν, όπου αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, αξιοποίηση ΑΠΕ, καθώς και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και λειτουργίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ, με την πλήρη υλοποίηση του «ΗΛΕΚΤΡΑ» υπολογίζεται ότι:

Η μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος θα ανέλθει στις 600 GWh.

Η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ.

Η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα είναι στους 364.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πισπιρίγκου: Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Κούγια (βίντεο)

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη