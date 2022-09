Τοπικά Νέα

Βόλος - μητέρα ΑμΕΑ: ήξερα ότι βίασε την κόρη μου ο αδερφός μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν τα όσα είπε η μητέρα της κοπέλας ΑμΕΑ που αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της μετά από καταγγελία ότι βιάστηκε από τον θείο της.

Συνεχίζουν να σοκάρουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση βιασμού της 20χρονης ΑμεΑ από τον θείο της στον Βόλο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια την ώρα της εκδίκασης της εγκατάλειψής της από την μητέρα της ενώπιον του Αυτοφώρου.

Η μητέρα του κοριτσιού μίλησε για δεύτερη φορά στη δημοσιογράφο Εύη Ράπτη και στο TheNewspaper.gr λέγοντας τις δικές της αλήθειες, οι οποίες συγκλονίζουν, και καταδεικνύουν τα ακατάλληλο περιβάλλον στο οποίο ζούσε η νεαρή κοπέλα.

«Βιασμός έγινε μία φορά στο σπίτι μου στο χωριό. Εγώ είχα πάει στη Λάρισα για ένα χειρουργείο και η κόρη μου όταν επέστρεψα μου είπε ότι βιάστηκε από τον θείο της. Εγώ έδωσα κατάθεση στην αστυνομία και είπα αλήθεια, ενώ η κόρη μου κάλυψε τον αδερφό μου γιατί την απειλούσε. Είπε ότι έλεγε ψέματα μετά. Και έτσι δεν έγινε τίποτα. Πήγα τη βρήκα στο σπίτι της νονάς της για να την πάρω μαζί μου σπίτι μετά την τελευταία καταγγελία που έκανε, αλλά δε θέλει να έρθει κοντά μου. Βέβαια και εδώ δεν περνάμε καλά, γιατί ο σύζυγός μου με χτυπούσε, με απειλούσε ότι θα με σφάξει με μαχαίρι, με κλείδωνε μέσα κλπ» λέει.

«Έχω πέσει κι εγώ θύμα βιασμού από τον πατέρα μου ,όταν ήμουν 4 ετών κορίτσι. Τα είπα στην αστυνομία, αλλά δε με πίστεψαν. Μου έδιναν χάπια και με είχαν νηστική δύο μήνες και με βίαζαν» συνεχίζει η μητέρα της 20χρονης.

Να σημειωθεί ότι λίγα χρόνια πριν τα έξι παιδιά της γυναίκας, με απόφαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών μεταφέρθηκαν σε ίδρυμα, καθώς το περιβάλλον κρίθηκε ακατάλληλο.

«Θέλω την κόρη μου πίσω, αλλά εκείνη δε θέλει να έρθει. Δεν την έδιωξα εγώ. Διάβασα από το TheNewspaper.gr ότι έκανε απόπερια αυτοκτονίας. Μόνη της έφυγε όμως. Την έπιασε κρίση νεύρων. Δεν την έδιωξα εγώ» επιμένει η γυναίκα. «Εγώ την πιστεύω την κόρη μου. Την απειλεί ο αδερφός μου να πει ψέματα, και έτσι στράφηκε εναντίον μου» καταλήγει.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πέτσας: τα νέα μέτρα, οι συνεργασίες και οι εκλογές (βίντεο)

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Eurobasket - Αντετοκούνμπο: Το μήνυμά του για τον αγώνα με την Γερμανία