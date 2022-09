Συνταγές

Πιπερόπιτα με φέτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Η δροσερή και λαχταριστή συνταγή για πιπερόπιτα με φέτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου σην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Μια νόστιμη και εύκολη πιπερόπιτα με φέτα, έφτιαξε η σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά για τη λαχταριστή και απλή συνταγή που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά

Για την πιπερόπιτα

1 συσκ. φύλλο σφολιάτας (800 γραμ.) ή 6 χωριάτικα φύλλα

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 κ. πιπεριές Φλωρίνης

2 ξερά κρεμμύδια (κομμένα σε φέτες)

3 μεγάλα αυγά χτυπημένα

500 γρ. φέτα σε τρίμματα

250 γρ. μαλακό φρέσκο τυρί της αρεσκείας σας

1/3 ματσ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κ.σ. μπούκοβο (νιφάδες πιπεριάς)

2 κ.σ. σιμιγδάλι ψιλό ή τραχανά

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο ελαιόλαδο για το φύλλο

2 κ.σ. μαυροσίσαμο

Ανεπιλέξετε σφολιάτα

Πλένουμε και καθαρίζουμε πρώτα, τα κοτσάνια της πιπεριάς Φλωρίνης, την κόβουμε κατά μήκος και αφαιρούμε σπόρους και ίνες.

Κόβουμε σε χοντρές φέτες.

Σε ρηχή και φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σε μέτρια φωτιά αφήνουμε τα κρεμμύδια για 5-6? να πάρουν ελαφρώς ξανθό χρώμα και να μαλακώσουν.

Ανακατεύουμε τακτικά.

Προσθέτουμε τις πιπεριές και τις αφήνουμε για 5-6? να μαραθούν, ανακατεύοντας.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει καλά.

Αφού κρυώσει προσθέτουμε τα αυγά, τα τυριά, το μαϊντανό, το μπούκοβο και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Αλείφουμε ελαφρά το ταψί με λίγο ελαιόλαδο και απλώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας, φροντίζοντας να καλύπτει τα πλαϊνά του ταψιού, ώστε να φυλακίσουμε τη γέμιση.

Αν χρειαστεί, τεντώνουμε ελαφρά την ελαστική σφολιάτα ώστε να καλύψουμε τα πλαϊνά.

Πασπαλίζουμε με το σιμιγδάλι.

Αδειάζουμε σε λεπτή στρώση την κρύα γέμιση.

Καλύπτουμε με δεύτερο φύλλο σφολιάτας.

Τσιμπάμε τις άκρες να κολλήσουν.

Χαράζουμε την επιφάνεια της σφολιάτας σε κομμάτια, ή τρυπάμε όλη την επιφάνεια με τη μύτη του μαχαιριού.

Αλείφουμε την πίτα με ελάχιστο ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με το μαυροσίσαμο.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 220°C στις αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα ή στους 200°C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα.

10? μετά το ψήσιμο χαμηλώνουμε στους 180°C ή στους 160°C, αντίστοιχα.

Ψήνουμε συνολικά για περίπου 1 ώρα, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια και να ξεκολλήσει η πίτα από το ταψί. Πιπερόπιτα με χωριάτικο φύλλο Στρώνουμε σε ταψί 40 εκ. 3 χωριάτικα φύλλα λαδώνοντάς τα ενδιάμεσα.

Απλώνουμε τη γέμιση σε μια στρώση.

Σκεπάζουμε την πιπερόπιτα με άλλα 3 φύλλα λαδώνοντάς τα ενδιάμεσα. στρώνουμε τα φύλλα μας ελαφρώς τσαλακωμένα.

Γυρίζουμε τα φύλλα που περισσεύουν περιμετρικά, πάνω στην πίτα.

Χαράζουμε την πιπερόπιτα και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο την επιφάνεια. ραντίζουμε πεταχτά με λίγες σταγόνες νερού όλη την πιπερόπιτα.

Ψήνουμε στους 180°C στις αντιστάσεις στην κάτω σχάρα για 1 ώρα και 10? μέχρι να ξεκολλάει όλη η πίτα από το ταψί.

Αφήνουμε την πιπερόπιτα να σταθεί για 10 λεπτά και μετά τη σερβίρουμε.

Μυστικό Αν χρησιμοποιήσετε τη σφολιάτα, πριν βάλετε τη γέμιση πάνω στο φύλλο πασπαλίστε ελάχιστο σιμιγδάλι ή φρυγανιά πάνω στη σφολιάτα, για να μαζέψει όλα τα υγρά της πίτας και να ξεροψήσει καλά τη βάση της.





