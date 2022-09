Πολιτική

Ακάρ προς Ελλάδα: πάρτε μάθημα από την Ιστορία και μην μπείτε σε νέες περιπέτειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Λέμε πάρτε μάθημα από την ιστορία. Μην μπείτε σε νέες περιπέτειες. Κάποιοι μπορεί να σας ψιθυρίσουν κάτι στα αυτιά σας. Είδατε από την ιστορία ότι αυτά δεν ισχύουν. Μην επαναλάβετε τα ίδια. Να είστε έξυπνοι».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά τη δεξίωση για την Εθνική Μέρα της Μαλαισίας, ο Τούρκος Υπουργός, Χουλουσί Ακάρ, είπε ότι «παρά όλες τις καλοπροαίρετες προσπάθειές μας, η γειτονική μας Ελλάδα συνεχίζει να αυξάνει την ένταση με ορισμένες προκλητικές ενέργειες και ρητορική. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να το αποτρέψουμε αυτό», αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν κάθε γεγονός, να συκοφαντούν και να επηρεάσουν τρίτους με και να διαμαρτύρονται για την Τουρκία σε τρίτους. Υπό αυτή την έννοια, δεν είναι λάθος να λέμε ότι ακολουθείται μια διπλοπρόσωπη πολιτική», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

Υποστηρίζοντας ότι η ελληνική ακτοφυλακή είχε πρόσφατα πυροβολήσει εναντίον πολιτικού πλοίου στο Αιγαίο, ο Χουλουσί Ακάρ είπε: «Αμέσως μετά, οι πολιτικοί στην Ελλάδα κατηγορούν την Τουρκία για επιθετικότητα. Τι είναι αυτό αν όχι διπλοπροσωπία; Γι' αυτό λέμε ‘δεν έχουν καθρέφτη στο σπίτι τους’; Αν κοιτάξουν στον καθρέφτη θα δουν τις πραγματικότητες και ίσως ντραπούν. Τέτοια υποκρισία δεν γίνεται» είπε.

Κατηγόρησε ακόμη την Ελλάδα ότι παρενοχλεί και κλειδώνει με συστήματα αεράμυνας S-300 ρωσικής κατασκευής. «Αυτή είναι μια εχθρική στάση. Δεν έχει να κάνει με συμμαχίες, γείτονες ή προηγούμενες συμφωνίες. Κάνουν αυτά τα πράγματα και δείχνουν εχθρική συμπεριφορά.Είναι απαράδεκτο.Είναι μεγάλη υποκρισία.Αυτό πρέπει να φανεί.Αυτά τα μεταφέρουμε στους συνομιλητές μας γραπτώς και προφορικά κάθε φορά»

Σε ερώτηση για το στρατόπεδο του Λαυρίου στην Ελλάδα ο Χουλουσί Ακάρ είπε: «Κρύβουν FETO, PKK/YPG, DEASH, DHKP-C στο Λαύριο. Τους φιλοξενούν εκεί. Τους βάζουν να πάνε σε διάφορες χώρες. Ενώ όλα αυτά είναι καθαρά, ισχυρίζονται με μεγάλη υποκρισία ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο Είναι αδύνατο να το καταλάβουμε αυτό».

Η απάντηση Οικονόμου

«Η μονότονη επανάληψη ενός ψέματος δεν το καθιστά αλήθεια και αυτό το έχει αντιληφθεί το σύνολο της διεθνούς κοινότητας» τόνισε απαντώντας στους νέους ισχυρισμούς του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Επίσης ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε τις κατηγορίες Ακάρ «ακρότητες που βασίζονται σε ψέματα, σε διαστρέβλωση της ιστορίας, της διεθνούς νομιμότητας, των Συνθηκών και της πραγματικότητας που υπάρχει στο Αιγαίο» ενώ αντέτεινε πως η Ελλάδα απαντά «με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, κρατώντας κλειστές τις πόρτες στις προκλήσεις και ανοιχτά τα παράθυρα στο διάλογο».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: χειροπέδες σε νεαρό που άφησε δεμένο σκύλο και πέθανε

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πισπιρίγκου: Οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Κούγια (βίντεο)

“Παγιδευμένοι”: Γνωρίστε τους δύο πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς (εικόνες)