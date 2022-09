Πολιτική

Πέτσας: Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει - Αντιδράσεις για την δήλωση στον ΑΝΤ1

Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η αναφορά του Αν. ΥΠΕΣ στον ΑΝΤ1, σχετικά με τα μέτρα στήριξης και τις κινήσεις των νοικοκυριών.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αποστροφή του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα για την ενεργειακή κρίση, στην διάρκεια της συνέντευξης του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, ερωτηθείς για τα χιλιάδες νοικοκυριά που έκαναν την κοστοβόρα μετάβαση από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, ο κ. Πέτσας είπε πως «είναι λαϊκισμός όταν αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα. Έχει αυξηθεί 1200% η τιμή του φυσικού αερίου».

Εν συνεχεία, ερωτηθείς αν εξετάζεται κάποιο μέτρο για τα νοικοκυριά αυτά, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών απάντησε χαρακτηριστικά ότι «Το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει».

Αντιδράσεις από τα κόμματα

Άμεση ήταν η αντίδραση των κομμάτων. Σε δήλωση - απάντηση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, ο Νάσος Ηλιόπουλος ανέφερε πως «ο κ. Πέτσας σήμερα το πρωί ανακοίνωσε το κυβερνητικό δόγμα για τον επικείμενο δύσκολο χειμώνα: "όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει". Η δήλωση αυτή απευθύνεται σε πολίτες που έχουν ήδη χάσει ή περιορίσει το στοιχειώδες δικαίωμα στη θέρμανση εξαιτίας της επιλογής της ΝΔ να επιδοτήσει τους κερδοσκόπους και να αφήσει ανεξέλεγκτη την ακρίβεια».

Συνεχίζει λέγοντας πως «η δήλωση του κυρίου Πέτσα είναι σοκαριστική. Προσβάλλει 700.000 νοικοκυριά που επέλεξαν το φυσικό αέριο και καλούνται σήμερα να ξαναπληρώσουν νέες εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Προσβάλλει όλη την ελληνική κοινωνία που εδώ και μήνες παρακολουθεί μια αδιάφορη και κυνική κυβέρνηση να πορεύεται με το δόγμα της ατομικής ευθύνης και της προκλητικής στήριξης των λίγων και ισχυρών».

Καταλήγοντας αναφέρει «Νομίζαμε ότι ο κ. Πέτσας θα έμενε στην ιστορία με τη δυσώνυμη λίστα του. Τελικά θα είναι αυτός που μαζί με τον κ. Μητσοτάκη θα μας θυμίζει το σύγχρονο "ας φάνε παντεσπάνι". Ας μην έχουν καμία αμφιβολία. Οι μέρες της πολιτικής τους αλαζονείας είναι μετρημένες».

Σε σχόλιο του ΚΚΕ σημειώνεται «Αντί η κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, καλεί τα λαϊκά νοικοκυριά να ξανα-πληρώσουν για να ξανα-μετατρέψουν τη θέρμανση των σπιτιών τους από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο. Και όλα αυτά στο όνομα της προσαρμογής που “όποιος δεν την ακολουθήσει, πεθαίνει”. Πρόκειται για μνημείο κυνισμού και “κοινωνικού δαρβινισμού” που, αν κάτι αποδεικνύει, είναι την ανάγκη να “πεθάνουν” πολιτικά όσοι υπηρετούν τέτοιες πολιτικές και τέτοιες απόψεις. Κύριοι της κυβέρνησης, να πληρώσετε εσείς τα έξοδα για τις όποιες αλλαγές στους λέβητες!».

Σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 αναφέρεται «Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί πεθαίνει" ανέφερε χαρακτηριστικά κυνικά ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών της Μητσοτάκης Α.Ε., γνωστός από τις λίστες του για τα ΜΜΕ, κ. Πέτσας, μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή αναφορικά με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης να επιδοτήσει την περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση από τους καυστήρες φυσικού αερίου στους καυστήρες πετρελαίου. Αν μας έλεγε η Κυβέρνηση ότι θα επιδοτήσει τις θερμικές αντλίες φερ' ειπείν, όπου δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για το περιβάλλον, θα το θεωρούσαμε εύλογο. Αν μας έλεγε ότι θα υπάρξουν κάποια κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης ακόμα προς την κατεύθυνση αυτή, επίσης θα το θεωρούσαμε εύλογο. Αλλά το να σχεδιάζει να επιδοτήσει η Μητσοτάκης Α.Ε. κάτι που μας πηγαίνει πίσω σε αυτό που πριν επιδοτούσαμε αντίστροφα για να πάμε περιβαλλοντικά "μπροστά", είναι παντελώς παράλογο.

Και όταν μάλιστα όλος αυτός ο παραλογισμός, ντύνεται και με τον δαρβινισμό που εξέφρασε ο κ. Πέτσας σήμερα το πρωί στην εκπομπή του κ. Παπαδάκη, γίνεται πραγματικά εξοργιστικός και ασυγχώρητος. Καλούμε την Κυβέρνηση να σταματήσει να εμπαίζει και να προσβάλλει τους πολίτες και να αφήσει τους επικίνδυνους αυτούς σχεδιασμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την πράσινη μετάβαση για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά τελικά βλέπουμε όλες και όλοι πόσο το εννοούσε κι αυτό. Αυτό που χρειάζεται είναι μια αληθινή ενεργειακή αναβάθμιση με κοινωνικά κριτήρια και 100% χρηματοδότηση προς όφελος των πολιτών, τού περιβάλλοντος και της εθνικής οικονομίας, όπως έχει προτείνει το ΜέΡΑ25».

