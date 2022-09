Πολιτισμός

Ράλι Ακρόπολις - ΟΑΚΑ: Αστυνομικοί εκπαιδεύονται σε θέματα οδικής συμπεριφοράς

Στο ΟΑΚΑ θα βρεθούν και μικρά παιδιά, ώστε να εξοικειωθούν στα θέματα οδικής συμπεριφοράς.

Η λάμψη του Ράλι Ακρόπολις και της υπερειδικής διαδρομής μπορεί πλέον να έσβησε στο ΟΑΚΑ, όμως στην πίστα πραγματοποιείται κάτι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα του πολίτη. Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ εκπαιδεύονται σε θέματα οδήγησης.

Παράλληλα με την εκπαίδευση των πληρωμάτων των σωμάτων ασφαλείας, στο ΟΑΚΑ θα βρεθούν και μικρά παιδιά, ώστε να εξοικειωθούν στα θέματα οδικής συμπεριφοράς.

Οι δράσεις στο ΟΑΚΑ θα συνεχιστούν όλη την εβδομάδα, με επίδειξη κλασικών αυτοκινήτων και μηχανών, αλλά αγώνων ντριφτ το Σαββατοκύριακο.

