Σακελλαροπούλου από Καστελόριζο: η Ελλάδα θα προασπίσει με αποτελεσματικότητα την εθνική της ακεραιότητα (εικόνες)

Μήνυμα στην προκλητική ρητορική της Άγκυρας, έστειλε από το ακριτικό Καστελλόριζο που βρίσκεται, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η Ελλάδα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επιδιώκει μια εποικοδομητική σχέση με τους γείτονές της. Θα προασπίσει όμως με αποτελεσματικότητα την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αν αυτό χρειαστεί» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από το ακριτικό Καστελλόριζο, όπου παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Μεγίστης για τον εορτασμό της 79ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Γιορτάζουμε τα εβδομήντα εννέα χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελλόριζου και τιμάμε τους αγώνες και τις θυσίες των νησιωτών μας. Που διατηρούν ακατάβλητο το εθνικό τους φρόνημα και συνεχίζουν να υπερασπίζονται αυτόν τον προμαχώνα του ελληνισμού από κάθε επιβουλή, γενναίοι και περήφανοι, όπως οι πρόγονοί τους.

Η Ελλάδα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επιδιώκει μια εποικοδομητική σχέση με τους γείτονές της. Θα προασπίσει όμως με αποτελεσματικότητα την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αν αυτό χρειαστεί».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε την πυραυλάκατο ΛΑΣΚΟΣ.

