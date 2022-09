Πολιτική

Μητσοτάκης - Κοβατσέφσκι: “καυτή” ατζέντα για Ενέργεια, υποδομές και συνεργασίες

Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε στο Μαξίμου τον ομόλογο του από την Βόρεια Μακεδονία. "Καυτή" η ατζέντα της συνάντησης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες προέβησαν σε επισκόπηση των διμερών σχέσεων και επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για την εμβάθυνσή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έμφαση δόθηκε στη μεγάλη πρόκληση της ενεργειακής κρίσης που δοκιμάζει ολόκληρη η Ευρώπη. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις προοπτικές της πολυεπίπεδης συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και, ειδικότερα, σε θέματα υποδομών, καθώς και στην ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και ενίσχυσης της διασύνδεσης.

Η Ελλάδα, τόνισε ο πρωθυπουργός, μπορεί να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή λόγω των υποδομών που αναπτύσσει στον ενεργειακό χάρτη και της θέσης της προς όφελος της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο και τον ηγετικό της ρόλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον ομόλογό του για την πρόσφατη σύγκληση της 1ης Διακυβερνητικής Διάσκεψης μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ε.Ε. Επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί, το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και την πλήρη, συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, ως μέρος της Διαδικασίας Διεύρυνσης.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο πρωθυπουργός και ο ομόλογός του της Βόρειας Μακεδονίας είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: πρωθυπουργέ, αγαπητέ Ντίμιταρ, είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να σας υποδέχομαι στην Αθήνα σε αυτούς τους καιρούς που αντιμετωπίζουμε τόσες πολλές προκλήσεις. Δράττομαι της ευκαιρίας για να συγχαρώ εσάς και τον λαό σας για το πολύ επιτυχημένο ξεκίνημα στη μακρά διαδικασία προς την ένταξή σας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Όπως γνωρίζετε, πάντα ήμασταν υπέρ της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη (Ε.Ε.). Και αυτό είναι κάτι που μας αφορά ιδιαίτερα όταν μιλάμε για έναν από τους πιο κοντινούς μας γείτονες.

Η σημερινή μέρα θα είναι για εμάς μια ευκαιρία να συζητήσουμε τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας σε ό,τι αφορά το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας. Θα ήθελα να επαναλάβω πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει τη Βόρεια Μακεδονία σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς. Και πιστεύω ότι είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον, η πραγματοποίηση επενδύσεων ελληνικών εταιρειών στη Βόρεια Μακεδονία ώστε να συνδέσουμε τις υποδομές μας με τέτοιο τρόπο, που θα οδηγήσουν στην αύξηση των ενεργειακών δεσμών μεταξύ των χωρών μας.

Επομένως, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Όπως πάντα, είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα.

Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι : Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα γι' αυτή τη συνάντηση. Και φυσικά οι σχέσεις μας βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εκ μέρους του λαού της χώρας μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που λάβαμε από εσάς τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έγιναν με καθυστέρηση 17 ετών. Συνεπώς, αυτή είναι μια σημαντική ημέρα για εμάς και χτίζουμε, ξεκινάμε μια πολύ εντατική διαδικασία διαπραγματεύσεων, κατά την οποία η βοήθεια των ήδη πολύ έμπειρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα, θα είναι πολύτιμη για εμάς.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, όπως αναφέρατε κι εσείς, είναι η ενεργειακή κρίση που βιώνει όλη η Ευρώπη και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ για τον χειμώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, και ιδιαίτερη σημασία για εμάς έχει, οι στενοί δεσμοί που διατηρούμε με την Ελλάδα, κυρίως όσον αφορά τον εφοδιασμό πρώτων υλών, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις, να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης του 2023. Και επίσης να συνεχιστούν οι επιτυχημένες ελληνικές επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Το γνωρίζετε και το γνωρίζει και ο λαός μας ότι έχουμε λάβει ήδη την απόφαση να συμμετάσχουμε στο project για τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη οι μελέτες για τη νέα γραμμή διασύνδεσης με την Ελλάδα, που θα δώσει την ευκαιρία στη χώρα μου να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές. Επιπρόσθετα, οι νέες ενεργειακές εγκαταστάσεις για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της Βόρειας Μακεδονίας υποστηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από Έλληνες επενδυτές. Και όπως βλέπουμε τώρα, είναι σε στάδιο προετοιμασίας επενδύσεις αξίας 1 δισεκατομμυρίου στον τομέα της ενέργειας.

Επομένως, ως δύο γειτονικές χώρες, πιστεύω ότι μπορούμε να αποτελέσουμε παράδειγμα σχέσεων καλής γειτονίας, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ.

Στη διευρυμένη συνάντηση που ακολούθησε συμμετείχαν, από ελληνικής πλευράς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο πολιτικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Ρούσσος Κούνδουρος, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης 'Αννα-Μαρία Μπούρα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Εκ μέρους της Βόρειας Μακεδονίας, συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Kreshnik Bekteshi, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Βόρειας Μακεδονίας Branko Azeski, o γενικός διευθυντής της Ad Power Plants (ESM) Vasko Kovacevski, ο διευθυντής της AD MEPSO Orhan Murtezani, ο Σύμβουλος για θέματα ενέργειας Viktor Andonov, η πρέσβης της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελλάδα Lidija Boskovska και ο σύμβουλος στην πρεσβεία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελλάδα Samir Ganija.