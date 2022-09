ΕΕ - Ενέργεια: Έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών για τις προτάσεις της Επιτροπής

Νέα συνεδρίαση "για να τελειώσουν αυτό που άρχισαν την περασμένη εβδομάδα" ανακοίνωσε ο ο τσέχος υπουργός Βιομηχανίας Γιόζεφ Σικέλα.

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν στις 30 Σεπτεμβρίου για να εξετάσουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν στόχο την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους και εταιρείες για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας, δήλωσε σήμερα ο τσέχος υπουργός Βιομηχανίας Γιόζεφ Σικέλα.

«Στις 30 Σεπτεμβρίου, θα τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε ο Σικέλα με καταχώρισή του στο Twitter. «Μόλις συγκάλεσα άλλο ένα έκτακτο Συμβούλιο για την Ενέργεια για να συζητήσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας», πρόσθεσε.

