Βουλή – παρακολουθήσεις: Ένταση στη συζήτηση για την ΠΝΠ που αφορά την ΕΥΠ

Για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της ακεραιότητας της ΕΥΠ, κάνει λόγο η Κυβέρνηση. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση με αφορμή την υπόθεση Ανδρουλάκη.

Με τις ομιλίες των εισηγητών των κομμάτων, άρχισε στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Κύρωση της από 9.8.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “ Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών” (Α’ 152)». Με τη συγκεκριμένη ΠΝΠ, προβλέφθηκε (α) ο επανακαθορισμός του αρμοδίου οργάνου και η διαδικασία διορισμού του διοικητή της ΕΥΠ, «που διενεργείται εφεξής μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, υποχρέωση η οποία καταλαμβάνει και τον ήδη υπηρετούντα διοικητή» και (β) ότι, για τη διενέργεια από το προσωπικό της ΕΥΠ της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών προσώπων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, «απαιτείται η έγκριση από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών της διάταξης του εισαγγελικού λειτουργού».

Όπως είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, βουλευτής της ΝΔ, Αθ. Δαβάκης, η λήψη της γνώμης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διευρύνει την κοινοβουλευτική εποπτεία της ΕΥΠ ενώ η επαναφορά της υποχρέωση της έγκρισης και από δεύτερο εξωτερικό εισαγγελέα, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών κάθε αιτήματος της ΕΥΠ για άρση του απορρήτου ενός προσώπου «καλύπτει το κενό που προκάλεσε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2018, με την τότε τροποποίηση της διαδικασίας έκδοσης των διατάξεων άρσης του απορρήτου, την αφαίρεση του δεύτερου εισαγγελέα». Το σχέδιο νόμου «αποτελεί ένα άμεσο και σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης, του εκσυγχρονισμού και της λειτουργικής ακεραιότητας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» είπε ο κ. Δαβάκης.

Ο εισηγητής της μειοψηφίας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Σπίρτζης μίλησε για «προσχηματική νομοθετική πρωτοβουλία ενταγμένη στην προπαγάνδα Μητσοτάκη του δεύτερου». Ο κ. Σπίρτζης ζήτησε -μεταξύ άλλων- «την άμεση νομοθετική κατάργηση των παράνομων λογισμικών» και, απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη, αναρωτήθηκε: «Ποιος είναι τελικά αρμόδιος για την ΕΥΠ; Ο κ. Μητσοτάκης ο δεύτερος, εσείς, ή ο υφυπουργός που βάζετε στη θέση του κ. Δημητριάδη; Αν σήμερα παρακολουθείται ο κ. Σκανδαλίδης, που βλέπω μπροστά μου, η ΕΥΠ θα ενημερώσει τον κ. Μητσοτάκη, εσάς ή τον κ. Μπρατάκο; Και θα το πείτε μετά μεταξύ σας ή το κάνετε αυτό για να χάνεται η μπάλα στο χάος του επιτελικού κράτους; Τι δομή είναι αυτή; Ούτε οι δήμοι με τις περιφέρειες στα όμβρια δεν έχουν τέτοια επικάλυψη αρμοδιοτήτων». Σε παρέμβαση βουλευτή για το θέμα της ενημέρωσης του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Σπίρτζης ρώτησε: «Γιατί να ενημερωθεί, που παρακολουθείται πολιτικός εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό; Γιατί; Λογικό είναι! Αυτοί είσαστε! Αυτοί είσαστε. Ντροπή σας! [...] Το λέτε κιόλας εδώ μέσα».

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Χ. Καστανίδης χαρακτήρισε «πολιτική προπέτεια» τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι ο κ. Ανδρουλάκης εργαλειοποιεί την υπόθεση των υποκλοπών: «Αυτή είναι πολιτική απρέπεια, διότι το να απευθύνεται ο θύτης, που αναγνώρισε ότι έχει κάνει σφάλμα, που ζήτησε την παραίτηση δύο συνεργατών του, που διακήρυξε στην αρχή ότι θέλει άπλετο φως στην υπόθεση, στον παρακολουθούμενο, στο θύμα του και να λέει ότι “ εργαλειοποιείς την υπόθεση” είναι πολιτική απρέπεια, πολιτική προπέτεια. Και συνδέεται απολύτως με τη στάση την οποία κρατάει η κυβερνητική πλειοψηφία στην υπόθεση». Όσο για το θέμα του απορρήτου, ο κ. Καστανίδης είπε ότι «δεν υπάρχει επίκληση του απορρήτου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατά τον νόμο του κράτους, δηλαδή κατά τον Κανονισμό της Βουλής. Καμία! Επί απορρήτου διαδικασίας δεν συγχωρείται επίκληση απορρήτου, διότι τότε καταργείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας επί της ΕΥΠ».

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα μίλησε για «προσπάθεια συγκάλυψης» και για «απροκάλυπτη προσπάθεια» της κυβέρνησης «να συσκοτίσει την έρευνα με διάφορες μεθοδεύσεις». Για την ΠΝΠ, είπε ότι «καλλιεργεί αυταπάτες για τη δυνατότητα εκδημοκρατισμού της ΕΥΠ και άλλων αντίστοιχων μηχανισμών του αστικού κράτους, ενώ στην ουσία [...] οδηγεί στο να θωρακιστούν ακόμα περισσότερο και κυρίως «να γίνει πιο ισχυρή η επιχειρηματολογία για να γίνει αποδεκτό αυτό που ονομάζεται ως νόμιμο πλαίσιο των υποκλοπών».

Να πάρει πίσω την ΠΝΠ και να φέρει ταχύτατα ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ΕΥΠ, κάλεσε την κυβέρνηση ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Α. Μυλωνάκης,

Η αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Μ. Απατζίδη είπε ότι το «όλα στο φως» του κ. Μητσοτάκη μετατράπηκε σε ένα «ατελείωτο όλα στο σκοτάδι». Η κ. Απατζίδη είπε ότι πρέπει να ανατραπεί η «αλαζονική κυβέρνηση Μητσοτάκη», καθώς και ότι «έχει έρθει η ώρα για συνολική ρήξη με τον μνημονιακό ζόφο, που παράγει τα φαινόμενα εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων».

