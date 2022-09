Υγεία - Περιβάλλον

Μυτιλήνη: Πέθανε βρέφος λίγων εβδομάδων - Θρίλερ για τις συνθήκες θανάτου

Τι υποστηρίζει η μητέρα για το πως και πότε βρήκε νεκρό το άτυχο μωράκι, το οποίο ταξίδεψε "στην γειτονιά των αγγέλων".

Βρέφος περίπου δύο μηνών μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τρίτης νεκρό στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Οι πρώτες πληροφορίες απο την Λέσβο αναφέρουν ότι η μητέρα τάισε το άτυχο βρέφος γύρω γύρω στις 10:30 το πρωί και το άφησε στην κούνια του να κοιμάται.

Όπως είπε η μητέρα, μιάμιση ώρα αργότερα, βρήκε το βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Τις συνθήκες θανάτου του βρέφους διερευνά η αστυνομία, ενώ φως στα ακριβή αίτια θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί από τον ιατροδικαστή.

