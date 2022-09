Οικονομία

Περσικός Κόλπος: οικογένειες ναυτικών κατά ΠΕΝΕΝ για fake news

Τι αναφέρεται σε επιστολή συγγενών τους, για την ομηρία των Eλλήνων ναυτικών του πλοίου "Pruden Warrior", κατηγορώντας για ψεύδη την Ένωση σχετικά με το τέλος της οδύσσειας τους.

Αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες ναυτικοί του δεξαμενοπλοίου «PRUDENT WARRIOR», που κρατείται στο Ιράν δίνει με επιστολή του προς την ΠΕΝΕΝ ο πληρεξούσιος Δικηγόρος των οικογενειών των ναυτικών κ. Στέφανος Φουρτουνίδης, ο οποίος στρέφεται κατά της Ένωσης, κατηγορώντας την για διασπορά αστήρικτων πληροφοριών σχετικά με την τύχη των ναυτικών και την δήθεν λήξη του εφιάλτη που βιώνουν.

Με την επιστολή διευκρινίζονται όπως και διορθώνονται ορισμένα σημεία της αρχικής ανακοίνωσης της ΠΕΝΕΝ, για την υπόθεση, που έφερε τον τίτλο: με τίτλο: «Αποκλειστικό! – Αρχίζει η επιστροφή των δυο εγκλωβισμένων πληρωμάτων από τα ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στο Ιράν».

Σημειώνεται πως επισήμως εξελίξεις υπάρχουν μόνο για έναν Έλληνα ναυτικό, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Γιάννης Πλακιωτάκης, το απόγευμα της Δευτέρας, γράφοντας ότι «Μετά απο μακρά και συστηματική προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, αναχώρησε ήδη για την Ελλάδα ο Έλληνας ναυτικός του πλοίου Delta Poseidon το οποίο, όπως είναι γνωστό, κρατείται παράνομα στο Ιράν. Καλή επιστροφή».

Μετά απο μακρά και συστηματική προσπάθεια της Ελληνικής #Κυβέρνησης, αναχώρησε ήδη για την #Ελλάδα ο Έλληνας ναυτικός του πλοίου Delta Poseidon το οποίο, όπως είναι γνωστό, κρατείται παράνομα στο #Ιράν. Καλή επιστροφή.#ΥΝΑΝΠ @naftilias @HCoastGuard — Giannis Plakiotakis (@G_Plakiotakis) September 12, 2022

Στην επιστολή του ο κ. Φουρτουνίδης αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Δ.Σ.

Ι. Είμαστε οι συγγενείς των οκτώ (8) Ελλήνων και του ενός (1) Κυπρίου, οι οποίοι είναι μέλη του 24μελούς πληρώματος του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου «PRUDENT WARRIOR», το οποίο έχει δεσμευτεί από τις 27.5.2022 από τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το ίδιο συνέβη με το επίσης υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο «DELTA POSEIDON». Η Ένωσή σας έχει ήδη ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα με δημοσιεύματα και διαβήματα και σας ευχαριστούμε για την συμπαράστασή σας.

ΙΙ. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε, ωστόσο, ότι το εν θέματι Δελτίο Τύπου της Ένωσής σας από 11.9.2022, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα σας (https://penen.gr/), και δη με χαρακτήρα αποκλειστικής ενημέρωσης, περιέχει ανακρίβειες και πληροφορίες που δεν επαληθεύονται και δεν συνοδεύονται από την απαραίτητη πηγή. Δυστυχώς, το συγκεκριμένο δελτίο τύπου αναπαρήχθη σχεδόν αυτούσιο από μεγάλο αριθμό ελληνικών μέσων ενημέρωσης δημιουργώντας εσφαλμένες εντυπώσεις και αχρείαστη αναστάτωση στα μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου «Prudent Warrior», οι οποίοι είναι οι συγγενείς μας.

1. Στο από 11.9.2022 Δελτίο Τύπου σας, γίνεται λόγος για επίσκεψη ελληνικού κλιμακίου που έγινε στο Ιράν και ότι η ιρανική πλευρά «δέχτηκε και συμφώνησε στην αντικατάσταση των δυο πληρωμάτων». Επίσης, αναφέρεται αυτολεξεί ότι «[α]υτό σημαίνει ότι οι εγκλωβισμένοι Ναυτεργάτες άμεσα θα επιστρέψουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται». Εμείς που επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς μας, οι οποίοι βρίσκονται σε ομηρεία στο «Prudent Warrior», δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε οιαδήποτε συμφωνία σχετικά με την απελευθέρωση των πληρωμάτων, ενώ οι συγγενείς μας επισημαίνουν ότι, αν και εφόσον έχει καταρτιστεί κάποια συμφωνία, αυτή έχει γίνει ερήμην τους. Σημειωτέον, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο οποίο απευθυνθήκαμε, δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη και κατάρτιση κάποιας συμφωνίας. Συνεπώς, εγείρεται το ερώτημα ποια είναι η πηγή πληροφόρησης στην οποία στηριχθήκατε για να είστε σε θέση, με τέτοια βεβαιότητα, να αναφέρεστε σε «συμφωνία», η οποία μάλιστα έχει ως περιεχόμενο την «αντικατάσταση των δυο πληρωμάτων».

2. Περαιτέρω, επικαλείστε, δυστυχώς αορίστως, «πληροφορίες», σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Ανθυποπλοίαρχος του πλοίου «Prudent Warrior» θα αναχωρήσει σήμερα για την Ελλάδα. Δυστυχώς ούτε αυτή η πληροφορία είναι ακριβής και προφανώς αναφέρεστε στον Ανθυποπλοίαρχο του υπό Ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου «Delta Poseidon», επί του οποίου υπάρχουν δυο μέλη του πληρώματος με Ελληνική υπηκοότητα.

3. Κατά τρόπο οριστικό αναφέρετε στο επίμαχο Δελτίο Τύπου ότι «[τ]ο σύνολο των Ελλήνων Ναυτεργατών θα αντικατασταθεί με αλλοδαπούς, εκτός από έναν Έλληνα ο οποίος επιθυμεί την παραμονή του στο πλοίο». Δυστυχώς για εμάς αλλά και για τους συγγενείς μας, που είναι μέλη του πληρώματος του «Prudent Warrior», ούτε αυτή η προαναγγελία γεγονότος επαληθεύεται. Συνεπώς, εγείρεται και πάλι το ερώτημα ποια είναι η πηγή πληροφόρησής σας για την εκ μέρους σας διάδοση ενός τόσο σημαντικού στοιχείου! Παράλληλα γεννώνται ερωτηματικά ως προς την σκοπιμότητα της διάδοσης μιας τέτοιας είδησης εκ μέρους σας, η οποία δεν επαληθεύεται από οιαδήποτε επίσημη ή έστω ανεπίσημη ενημέρωση.

4. Από το επίμαχο Δελτίο Τύπου προκύπτει επίσης ότι η θέση της Ένωσής σας, την οποία μάλιστα εισηγηθήκατε και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι να «δρομολογηθεί η αντικατάσταση» των πληρωμάτων των δυο δεξαμενόπλοιων, «ανεξάρτητα από τι εξέλιξη θα έχει η απελευθέρωση των πλοίων». Όσο και αν εμάς, που είμαστε οι συγγενείς των ελληνικής καταγωγής μελών του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου «Prudent Warrior», αλλά και τους ίδιους τους συγγενείς μας που τελούν υπό ομηρεία, θα μας λύτρωνε μια τέτοια «λύση», είναι γεγονός ότι έχουμε πλήρη επίγνωση ότι θα επρόκειτο για μια ανέφικτη συμφωνία. Και αυτό, διότι ουδείς Έλληνας υπαξιωματικός ή αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού θα ήταν διατεθειμένος να «αντικαταστήσει» τους αντίστοιχους υπαξιωματικούς και αξιωματικούς του «Prudent Warrior». Και για να είμαστε ακριβέστεροι: Ούτε εμείς αλλά ούτε τα Ελληνικής καταγωγής μέλη του πληρώματος του «Prudent Warrior» ενδιαφερόμαστε για μια λύση, με την οποία θα επερχόταν απλώς αντικατάσταση των ομήρων από άλλους ομήρους. Είναι δικαίωμα της Ένωσής σας να υποστηρίζει την λύση της αντικατάστασης των πληρωμάτων, πλην όμως η προτεινόμενη λύση δεν είναι εφικτή και ρεαλιστική και δεν επιφέρει οριστική και νόμιμη επίλυση του προβλήματος.

5. Επιπλέον, μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε ότι στο εν θέματι Δελτίο Τύπου δημοσιεύονται και φωτογραφίες των μελών του πληρώματος του «Prudent Warrior». Μετά από επικοινωνία που είχαμε με τους συγγενείς μας (μέλη του πληρώματος του «Prudent Warrior») πληροφορηθήκαμε ότι ουδείς εκ των Ελλήνων μελών του «Prudent Warrior» έχει συναινέσει στην ανάρτηση των φωτογραφιών αυτών σε οιαδήποτε ιστοσελίδα ή σε οιοδήποτε μέσο ενημέρωσης.

6. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, σε αντίθεση με όσα, κατά τρόπο εξωραϊστικό, αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου, η ιρανική πλευρά δεν μερίμνησε για την παροχή φαρμάκων «σε εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα» από τα μέλη του πληρώματος.

7. Τέλος, επισημαίνουμε ότι, σε αντίθεση με τα όσα ανακριβώς αναφέρονται στο από 11.9.2022 Δελτίου Τύπου, ο αριθμός των Ελλήνων στο δεξαμενόπλοιο «Delta Poseidon» είναι δυο και όχι εννιά.

ΙΙΙ. Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη ενημέρωση της κοινής γνώμης:

1. Σας παρακαλούμε να αναρτήσετε αυτούσια την παρούσα επιστολή μας στην ιστοσελίδα της Ένωσής σας, ώστε να ενημερωθούν και τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία άντλησαν από την ιστοσελίδα σας την σχετική πληροφόρηση, η οποία, με βάση την επίσημη ενημέρωση, δεν επιβεβαιώνεται.

2. Σας παρακαλούμε να προβείτε σε άμεση απομάκρυνση των φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σας, και στις οποίες απεικονίζονται ο Κύπριος και οι Έλληνες μέλη του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου «Prudent Warrior».

3. Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πηγή από την οποία πληροφορηθήκατε για την κατάρτιση «συμφωνίας», την οποία επικαλείστε στο από 11.9.2022 Δελτίου Τύπου, η οποία έχει ως περιεχόμενο την αντικατάσταση των μελών του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου «Prudent Warrior».

IV. Τα στοιχεία των μελών του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου «Prudent Warrior» (ένας Κύπριος και οκτώ Έλληνες) και των μελών των οικογενειών τους, για λογαριασμό των οποίων συντάχθηκε η παρούσα επιστολή, είναι στη διάθεσή σας υπό την αυτονόητη προϋπόθεση του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων».

