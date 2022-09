Αθλητικά

Τένις - Τσιτσιπάς: 4ος σε χρηματικά έπαθλα το 2022

Ποιος τενίστας είναι στην κορυφή της λίστας και ποια άλλα ονόματα συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Πόσα χρήματα από συμμετοχές σε αγώνες έχει κερδίσει έκαστος.

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς να υποχώρησε στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις (ATP), όμως είναι 4ος σε εκείνη με τα χρηματικά έπαθλα που έχει εισπράξει μέσα στο 2022.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει συγκεντρώσει 4.14.583 δολάρια και βρίσκεται πίσω μόνο από τον -3ο- Κάσπερ Ρούουντ (Νο 2 στον κόσμο) που έχει 4.647.680 δολάρια, τον -2ο- Ράφα Ναδάλ (Νο 3 στον κόσμο), ο οποίος συγκέντρωσε 6.699.851 δολάρια, φτάνοντας τα 131.661.446 δολάρια σε όλη την καριέρα του, και το νέο Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος αποκόμισε φέτος 7.391.733 δολάρια και συνολικά 9.119.045 δολάρια σε όλη την καριέρα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεαρός Ισπανός κέρδισε 2,6 εκατομμύρια δολάρια από την κατάκτηση του US Open.

Πίσω από τον Στέφανο Τσιτσιπά για το 2022 βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 4.239.527 δολάρια. Ο Σέρβος πρωταθλητής των 21 Grand Slam είναι ο τενίστας που έχει κερδίσει τα περισσότερα χρηματικά έπαθλα στην καριέρα του με 158.996.253 δολάρια.

Οι πρώτοι 100 παίκτες της κατάταξης με τα χρηματικά έπαθλα (ATP Prize Money Leader) για το 2022 έχουν συγκεντρώσει μέχρι σήμερα λίγο περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα, στους πρώτους οκτώ μήνες του έτους.

Οι πρώτοι δέκα της κατάταξης για το 2022:

Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.391.733 δολάρια Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 6.699.851 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 4.647.680 Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4.414.583 Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.239.527 Νικ Κύργιος (Αυστραλία) 3.309.109 Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.275.337 Χούμπερτ Χούρκατς (Πολωνία) 3.192.173 Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.045.820 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 2.832.823