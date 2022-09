Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας - Πογέτ: Δεν θα επαναπαυθούμε παρά την πρωτιά

Οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού για τους δυο εναπομείναντες αγώνες της Εθνικής μας για το Nations League. Ποιους 26 παίκτες κάλεσε στην αποστολή.

Τη δέσμευσή του πως οι Έλληνες διεθνείς και ο ίδιος δεν θα επαναπαυθούν στους εναπομείναντες αγώνες του UEFA Nations League, αν και η εθνική έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου της, κατέθεσε με δηλώσεις του ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Γκουστάβο Πογέτ, ο οποίος προχώρησε και σε κλήσεις 26 παικτών για τους αγώνες με την Κύπρο (24/9, Λάρνακα) και τη Βόρεια Ιρλανδία (27/9, Ριζούπολη).

Αναλυτικά η δήλωση του Γκουστάβο Πογέτ:

Ανυπομονώ να συναντήσω και να συνεργαστώ με τους ποδοσφαιριστές μου, ύστερα από μια μακρά περίοδο χωρίς διεθνείς αγώνες για τις Εθνικές Ομάδες. Σε αυτό το διάστημα, εγώ και οι συνεργάτες μου δεν σταματήσαμε να παρακολουθούμε τους παίκτες μας και να προσπαθούμε να καταλήξουμε στις καλύτερες επιλογές για τους δύο τελευταίους αγώνες μας στο UEFA Nations League.

Παρότι έχουμε εξασφαλίσει ήδη την πρώτη θέση στον όμιλό μας, μετά τις τέσσερις διαδοχικές νίκες μας τον περασμένο Ιούνιο, δεν πρόκειται να επαναπαυθούμε. Θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά με σκοπό την αγωνιστική μας βελτίωση, αλλά και για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο του UEFA Nations League όσο υψηλότερα γίνεται!

Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε αγώνας είναι σημαντικός για εμάς, επομένως θα αγωνιστούμε με πάθος και θα προσπαθήσουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κλήσεις σε 26 παίκτες

O Γουστάβο Πογέτ απηύθυνε πρόσκληση σε 26 παίκτες ενόψει των αγώνων της εθνικής με την Κύπρο και τη Βόρεια Ιρλανδία, στο πλαίσιο της 5ης και της 6ης αγωνιστικής, αντιστοίχως, του UEFA Nations League.

Η πρώτη προπόνηση της Εθνικής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου.

Οι διεθνείς που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του ομοσπονδιακού τεχνικού είναι οι εξής: Μπάρκας, Πασχαλάκης, Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Γούτας, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Μαυροπάνος, Ρότα, Τσιμίκας, Τζαβέλλας, Αλεξανδρόπουλος, Μπακασέτας, Μπουχαλάκης, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Παπανικολάου, Σιώπης, Χατζηγιοβάνης, Δουβίκας, Φούντας, Γιακουμάκης, Ιωαννίδης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης.





