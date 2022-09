Κόσμος

Ιορδανία: Κατάρρευση κτηρίου στο Αμάν (εικόνες)

Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης τυχόν εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

Ένα τετραώροφο κτήριο κατέρρευσε στο κέντρο του Αμάν, στην Ιορδανία και αμέσως οι διασώστες της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας άρχισαν να αναζητούν και να απομακρύνουν ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν στα χαλάσματα.

Ο Πρωθυπουργός της Ιορδανίας Μπίσερ αλ Κασάουνεχ και άλλα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, έσπευσαν στο σημείο.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τη διάσωση των εγκλωβισμένων, ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες.

