Κορονοϊός – Μεταλλάξεις: Ο “Κένταυρος” έφτασε στην Ελλάδα

Το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής «Κένταυρος» εμφανίστηκε στη χώρα μας. Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανάλυσης από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό τον συντονισμό του ΕΟΔΥ, από 22 Ιουλίου έως 4 Σεπτεμβρίου, εξετάστηκαν 664 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα.

Από όλα τα δείγματα απομονώθηκε το στέλεχος Omicron (B.1.1.529). Ένα εξ αυτών ταυτοποιήθηκε ως υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 (ΒΑ.2.75.2), δηλαδή η παραλλαγή «Κένταυρος» .

Συγκεκριμένα και παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιαία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, έγινε γνωστό σχετικά με τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, ότι:

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν απομονωθεί 28 διαφορετικά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από 61.470 αλληλουχηθέντα δείγματα (60.737 προερχόμενα από εγχώρια κρούσματα και 733 από εισαγόμενα).

Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία (Ν=56.154) ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 34 του 2022 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 8. Στο Διάγραμμα 9 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας εμφάνισης των υπο-παραλλαγών του στελέχους Omicron. Κατά τη διάρκεια του διμήνου πριν τις 04 Σεπτεμβρίου 2022, οι δύο πιο συχνές υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron που απομονώθηκαν από εγχώρια δείγματα από τυχαία δειγματοληψία ήταν το BA.5 με ποσοστό 89,7%, ακολουθούμενο από το BA.4 με ποσοστό 5,5%."

Όσον αφορά τις υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

Προβληματισμό δημιουργεί και η αυξητική τάση, σε ορισμένες περιοχές, του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων.

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:

