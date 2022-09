Πολιτισμός

Πέθανε ο Κώστας Καζάκος

'Εφυγε απο την ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Κώστας Καζάκος, βυθίζοντας στην θλίψη τους συγγενείς του, τους θεατές και όλον τον κόσμο του Θεάτρου.

Δεύτερη μεγάλη απώλεια σήμερα για την Τέχνη του Θεάτρου και του Κινημαυτογράφου, καθώς μετά τον Ζαν-Λικ Γκοντάρ, πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ηθοποιός Κώστας Καζάκος.

Ο Κώστας Καζάκος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στον Ευαγγελισμό.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Κώστας Καζάκος, σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα. Μάλιστα, η υγεία του είχε επιβαρυνθεί τον τελευταίο καιρό καθώς νόσησε με κορονοϊό.

Επίσης, τον Απρίλιο είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει από τη θεατρική παράσταση «Ματωμένα Χώματα» για λόγους υγείας.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησαν για τον Κώστα Καζάκο, σπουδαίοι ηθοποιοί και άνθρωποι που ήταν κοντά του και στην πολιτική δράση του, όπως οι Γιάννης Βογιατζής, Νίκος Γαλανός, Άγγελος Αντωνόπουλος και Λίλα Καφαντάρη.

Ποιος ήταν ο Κώστας Καζάκος

Ο Κώστας Καζάκος γεννήθηκε το 1935 στον Πύργο Ηλείας. Στα 18 του, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει παιδαγωγός ωστόσο η αριστερή κληρονομιά από τον πατέρα του έγινε λόγος αρνητικής αντιμετώπισής του από το πανεπιστήμιο.

Του ζητούσαν πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων και δεν έκανε εγγραφή στη σχολή. Έτσι, άλλαξε σταδιοδρομία και φοίτησε στη Σχολή Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου (1953-1956) και στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν (1954-1957).

Ο γάμος με την Τζένη Καρέζη Ο γάμος με την Τζένη Καρέζη

Από το 1968 μέχρι το 1992 υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένη Καρέζη, με την οποία απέκτησε τον γιο τους, τον επίσης ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο. Το 1997 παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζένη Κόλλια, με την οποία έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά: τον Αλέξανδρο (γενν. 1997), την Άρτεμι-Γεωργία (γενν. 1998), την Ηλέκτρα (γενν. 2002) και τη Μάγια (γενν. 2008). Η Άρτεμις-Γεωργία έχασε τη ζωή της στις 25 Ιουνίου 1999, σε ηλικία 8 μηνών και μία εβδομάδα μετά την βάπτισή της, πάσχοντας από μία σπάνια ασθένεια.

Υπήρξε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερου Θεάτρου και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης. Ιδρυτικό μέλος του Ελληνοαραβικού Συνδέσμου και μέλος της Επιτροπής Αδείας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ηθοποιού. Τιμήθηκε με τον «Χρυσό Απόλλωνα», βραβείο ηθοποιού Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου Αθηνών το 1967, και Α΄ Χρυσό Βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1973 για την αρτιότερη θεατρική παραγωγή («Λυσιστράτη»).Τιμήθηκε ακόμα με το Βραβείο της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων και Κριτικών για το σύνολο της προσφοράς του.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007 και του Οκτωβρίου 2009 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΚΚΕ, ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Σε συλλυπητήρια ανάρτηση του στο Twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει «Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Κώστα Καζάκου. Μιας πληθωρικής και δυναμικής προσωπικότητας, που υπήρξε διαρκώς παρούσα στην Τέχνη, όπως και στη δημόσια ζωή ως βουλευτής. Και από τις δύο θα λείψουν, τώρα, τόσο η επιβλητική του εμφάνιση, όσο και η χαρακτηριστική φωνή του».

