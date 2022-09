Κόσμος

Ουγγαρία - Αμβλώσεις: Το νομικό πλαίσιο γίνεται πιο αυστηρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπουν οι αλλαγές που προωθήθηκαν με τροπολογία. Αντιδράσεις από την Διεθνή Αμνηστία.

Οι έγκυες που θέλουν να προχωρήσουν σε άμβλωση θα πρέπει προηγουμένως να πληροφορηθούν «με ξεκάθαρο τρόπο» από τον μαιευτήρα τους τις «ζωτικές λειτουργίες του εμβρύου», σύμφωνα με μια τροποποίηση του νόμου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ουγγαρίας.

Η τροπολογία αλλάζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άμβλωση σε αυτή τη χώρα-μέλος της ΕΕ, όπου ο τερματισμός της κύησης είναι νόμιμος από τη δεκαετία του 1950 – στις περισσότερες περιπτώσεις, μέχρι τη 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Το διάταγμα, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Σάντορ Πίντερ, θα τεθεί σε εφαρμογή από την Πέμπτη και σηματοδοτεί την αυστηροποίηση των κανόνων.

Το αντιπολιτευόμενο, ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank, που ζητούσε αυτήν την αλλαγή, εξέφρασε την ικανοποίησή του με μια ανακοίνωση όπου υποστηρίζεται ότι «οι μαμάδες θα ακούν στο εξής τον χτύπο της καρδιάς του εμβρύου», μολονότι στο κείμενο του νόμου δεν γίνεται ρητή αναφορά σε κάτι τέτοιο.

«Για τουλάχιστον λίγα δευτερόλεπτα, το παιδί εμβρυακής ηλικίας θα μπορεί να ακουστεί από τη μητέρα, προτού να γίνει η άμβλωση», ισχυρίστηκε επίσης η βουλευτής Ντόρα Ντούρο σε μια ανάρτησή της στο Facebook. Ο νόμος, που αναθεωρήθηκε το 1992, «δεν είναι χαραγμένος σε μάρμαρο», συνέχισε, ευχαριστώντας τις οργανώσεις που τάσσονται «υπέρ της ζωής» για τη στήριξή τους. «Γράφουμε ιστορία!», πρόσθεσε.

Η Διεθνής Αμνηστία από την πλευρά της έκανε λόγο για «ανησυχητική οπισθοχώρηση». Η απόφαση αυτή, που ελήφθη «χωρίς καμία διαβούλευση», θα καταστήσει δυσκολότερη την πρόσβαση στην άμβλωση και «θα προκαλέσει ακόμη περισσότερα τραύματα στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ήδη μια δύσκολη κατάσταση», είπε ο εκπρόσωπός τη μη κυβερνητικής οργάνωσης, Άρον Ντεμέτερ.

Στο νέο Σύνταγμα της Ουκρανίας, που τέθηκε σε ισχύ το 2012, αναφέρεται ότι η χώρα υπερασπίζεται «τη ζωή του εμβρύου από τη σύλληψή του». Λίγους μήνες νωρίτερα, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρηματοδότησε μια εκστρατεία κατά των αμβλώσεων, χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια, γεγονός που προκάλεσε την οργή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: ο γιός του δικηγόρου του μιλά για την Ελισάβετ και την χάρη που δεν δόθηκε (βίντεο)

Μυτιλήνη: Πέθανε βρέφος λίγων εβδομάδων - Θρίλερ για τις συνθήκες θανάτου

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η διαθήκη της θα σφραγιστεί σε χρηματοκιβώτιο για σχεδόν ένα αιώνα