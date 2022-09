Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η διαθήκη της θα σφραγιστεί σε χρηματοκιβώτιο για σχεδόν ένα αιώνα

Η διαθήκη της βασίλισσας Ελισάβετ, αν μπορούσε να τη δει το κοινό, θα έδινε μια σπάνια εικόνα του πλούτου της μοναρχίας, όμως σε αντίθεση με εκείνες των απλών Βρετανών πολιτών, η δική της θα σφραγιστεί και θα φυλαχθεί σε ένα χρηματοκιβώτιο για τουλάχιστον 90 χρόνια.

Η πρακτική αυτή, δηλαδή να σφραγίζονται οι διαθήκες των μελών της βασιλικής οικογένειας, ανάγεται στο 1910 και ξεκίνησε με τον άγνωστο στο ευρύ κοινό πρίγκιπα Φραγκίσκο της Τετ. Η διαθήκη του είναι μία από τις περίπου 30 που φυλάσσονται σε άγνωστη τοποθεσία στο Λονδίνο, υπό την επίβλεψη ενός δικαστή.

Κατά παράδοση, μετά τον θάνατο ενός μέλους της βασιλικής οικογένειας, ο εκτελεστής της διαθήκης προσφεύγει στο Οικογενειακό Δικαστήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Λονδίνου, ζητώντας να σφραγιστεί. Οι δικαστές έδιναν ανέκαθεν την έγκρισή τους.

Οι λεπτομέρειες ήταν ουσιαστικά άγνωστες μέχρι τον θάνατο, τον Απρίλιο του 2021, του πρίγκιπα Φιλίππου, του συζύγου της βασίλισσας. Ανατέθηκε τότε στον δικαστή Άντριου ΜακΦάρλαν να εξετάσει το αίτημα σφράγισης της διαθήκης. Ο δικαστής συμφώνησε με το αίτημα, όμως αποφάσισε να δώσει στη δημοσιότητά την απόφασή του, ώστε το κοινό να πληροφορηθεί τι συμβαίνει και για ποιον λόγο. «Ο βαθμός της δημοσιότητας που θα επέφερε η δημοσιοποίηση θα ήταν πολύ εκτενής και εντελώς αντίθετος προς τον σκοπό της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας του μονάρχη», έγραψε τότε, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο να παραμείνει μυστικό το περιεχόμενο της διαθήκης ώστε να μπορέσει ο μονάρχης να εκπληρώνει τον συνταγματικό ρόλο του.

Ο δικαστής αποκάλυψε την ύπαρξη ενός χρηματοκιβωτίου στο οποίο φυλάσσονται οι διαθήκες. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των σφραγισμένων εγγράφων.

Μεταξύ άλλων, στο χρηματοκιβώτιο βρίσκονται οι διαθήκες της βασιλομήτορος Ελισάβετ και της πριγκίπισσας Μαργαρίτας – και οι δύο πέθαναν το 2002. Η διαθήκη της Μαργαρίτας βρέθηκε το 2007 στο επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης όταν ένας άνδρας, ο Ρόμπερτ Μπράουν, ισχυρίστηκε ότι ήταν νόθος γιος της και ήθελε να πάρει στα χέρια του το έγγραφο για να επικυρώσει τη διεκδίκησή του. Τα δικαστήρια απέρριψαν το αίτημα ως «παράλογο» και δεν του δόθηκε πρόσβαση.

Ο πρίγκιπας Φραγκίσκος της Τεκ, η διαθήκη του οποίου είναι η παλαιότερη που φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο, πέθανε το 1910 σε ηλικία 40 ετών. Ήταν ο νεότερος αδελφός της βασίλισσας Μαρίας, της συζύγου του βασιλιά Γεωργίου Ε΄ και γιαγιάς της Ελισάβετ Β΄.

