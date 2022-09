Αθλητικά

Champions League: Μεγάλες νίκες για Ίντερ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Νίκη – μισή πρόκριση για τους Πορτογάλους, με τους οποίους αγωνίστηκε και ο Αλεξανδρόπουλος. Σεφτέ στις νίκες η Ίντερ μετά το στραπάτσο της πρεμιέρας.

Τεράστια νίκη, που ισοδυναμεί με «μισή» πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, πέτυχε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επί της Τότεναμ στις καθυστερήσεις με 2-0, στην «παρθενική» εμφάνιση του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων, έστω και σαν αλλαγή στο 71΄ (πήρε την θέση του Μορίτα). Η Ιντερ «άνοιξε λογαριασμό» με το 2-0 επί της Βικτόρια Πλζεν επί τσεχικού εδάφους.

Η πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση ανάμεσα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Τότεναμ ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την πορτογαλική ομάδα με 2-0. Ο Ούγκο Λιορίς με σπουδαίες επεμβάσεις κράτησε «όρθιους» τους «πετεινούς» για 90 λεπτά, ωστόσο, στο λεπτό εκείνο και στο 94΄ οι δύο από τρεις αλλαγές που έκανε ο Αμορίμ, Παουλίνιο και Αρτουρ Γκόμες έστειλαν στον «έβδομο ουρανό» τους γηπεδούχους, που έκαναν το 2 στα 2 στο ξεκίνημα του 4ου ομίλου και σαφώς έχουν το «πάνω χέρι» στην υπόθεση πρόκριση.

Η παράδοση που ήθελε τα «Λιοντάρια» να μην πανηγυρίζουν ποτέ απέναντι σε αγγλική ομάδα στη διοργάνωση (0-1-5), «έσπασε» απόψε, με τα «λιοντάρια» να πετυχαίνουν την πρώτη τους νίκη και να κάνουν το 4Χ4 σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρότι η Τότεναμ δεν έδωσε αγώνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εξαιτίας της αναβολής των αγώνων της Premier League μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και ήταν πιο ξεκούραστη από την αντίπαλό της, εντούτοις έδειξε να «συμβιβάζεται» το βαθμό και στο φινάλε το πλήρωσε. «Σώθηκε» σε δύο περιπτώσεις στο φινάλε των ημιχρόνων από τον Λιορίς, αλλά ο Γάλλος ήταν αδύνατο να κάνει κάτι στις καθυστερήσεις.

Την πρώτη της νίκη στον 3ο όμιλο του Champions League πανηγύρισε η Ίντερ στην «Ντούσαν Αρένα», όπου επιβλήθηκε με 2-0 της Βικτόρια Πλζεν, η οποία έμεινε χωρίς βαθμό μετά από δύο αγώνες (στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με 5-1 από την Μπαρτσελόνα).

Παρότι η ομάδα του Σιμόνε Ιντσάγκι προερχόταν από εντός έδρας ήττα στη διοργάνωση (0-2 από την Μπάγερν), κατάφερε να εκμεταλλευτεί την εμπειρία της, αλλά και την αποβολή του Μπούχα στο 61ο λεπτό και μ΄ ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο να φύγει νικήτρια από το «σπίτι» της Βικτόρια.

Εκεί, όπου οι Τσέχοι μετρούσαν 8 νίκες στις 9 τελευταίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τους, σκοράροντας, μάλιστα, τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε ένα από τα παιχνίδια αυτά. Οι «νερατζούρι», όμως, κατάφεραν να κάνουν το 2 στα 2 μακριά από το Μιλάνο στο CL, μετά το 1-0 επί της Λίβερπουλ τον περασμένο Μάρτιο στο «Ανφιλντ». Κάτι που για τελευταία φορά είχαν πετύχει τον Οκτώβριο του 2011!

Η Μπάγερν "τιμώρησε" την Μπαρτσελόνα, η Μπριζ διέσυρε την Πόρτο

Το μεγάλο ντέρμπι του 3ου ομίλου του Champions League... βάφτηκε κόκκινο, με την Μπάγερν πολύ πιο ουσιαστική, να επικρατεί 2-0 της Μπαρτσελόνα στην επιστροφή του Λεβαντόφσκι στο Μόναχο μετά τη μεταγραφή του στους Καταλανούς. Η έκπληξη της 2ης αγωνιστικής έγινε στο «Ντραγκάο», όπου η Μπριζ έκανε «πάρτι» απέναντι στην Πόρτο (4-0), η Λίβερπουλ «λυτρώθηκε» στο 89΄ με το γκολ του Μάτιπ (2-1 τον Άγιαξ), ενώ η Άιντραχτ Φρανκφούρτης συνήλθε μετά το «βαρύ» 0-3 της πρεμιέρας από την Σπόρτινγκ, πετυχαίνοντας μεγάλο «διπλό» στο «Βελοντρόμ» επί της Μαρσέιγ (1-0).

Η Μπαρτσελόνα ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος στην «Αλιάνζ Αρένα», έχασε δύο απίστευτες ευκαιρίες για να προηγηθεί με Λεβαντόφσκι και Πέδρι και στο τέλος το πλήρωσε. Σε διάστημα τριών λεπτών στο ξεκίνημα του β΄ μέρους οι Βαυαροί πέτυχαν δύο γκολ με τους Ερναντέζ, Σανέ και με το 2Χ2 στον 3ο όμιλο αποκτούν από πολύ νωρίς το «πάνω χέρι» για την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Δικαιώθηκε για την επιμονή της η Λίβερπουλ και με γκολ του Μάτιπ στο 89΄ επικράτησε με 2-1 του Άγιαξ και πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στον 1ο όμιλο μετά τη «βαριά» ήττα που είχε γνωρίσει από τη Νάπολι (4-1). Βασικός σε όλο το ματς με τους «κόκκινους» έπαιξε ο Κώστας Τσιμίκας.

Δύο στα δύο και για την εκπληκτική Μπριζ στο 2ο γκρουπ, με τους πρωταθλητές Βελγίου να κάνουν επίδειξη δύναμης απέναντι στην Πόρτο (4-0), η οποία φάνηκε πολύ επηρεασμένη από τον τρόπο που ηττήθηκε στην πρεμιέρα από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έβγαλε αντίδραση μετά το «σοκ» στην έδρα της με την Σπόρτινγκ και πέρασε νικηφόρα από την Μασσαλία με 1-0 επί της Μαρσέιγ, που γνώρισε δεύτερη σερί ήττα μετά από εκείνη στο Λονδίνο από την Τότεναμ (2-0).

Με δύο γκολ στο τελευταίο 10λεπτο η Μπάγερ Λεβερκούζεν πέτυχε τεράστια νίκη (πρώτη στο 2ο όμιλο) με 2-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League:

1ος όμιλος

Λίβερπουλ-Άγιαξ: 2-1 (17΄ Σαλάχ, 89΄ Μάτιπ - 27΄ Κούντους)

Ρέιντζερς-Νάπολι: 14/09

2ος όμιλος

Πόρτο-Μπριζ: 0-4 (15΄πεν. Γιούτγκλα, 47΄ Σοβάχ, 52΄ Σκοβ Όλσεν, 89΄ Νούσα)

Λεβερκούζεν-Ατλέτικο Μ.: 2-0 (84΄ Αντριχ, 87΄ Ντιαμπί)

3ος όμιλος

Βικτόρια Πλζεν-Ίντερ: 0-2 (20΄ Τζέκο, 71΄ Ντούμφρις)

Μπάγερν-Μπαρτσελόνα: 2-0 (51΄ Ερναντέζ, 54΄ Σανέ)

4ος όμιλος

Σπόρτινγκ Λισ.-Τότεναμ: 2-0 (90΄ Παουλίνιο, 90΄+3 Αρτουρ Γκόμες)

Μαρσέιγ-Άιντραχτ Φρ.: 0-1 (43΄ Λίντστρομ)

5ος όμιλος

Μίλαν-Ντιναμό Ζάγκρεμπ: 14/09 (19:45)

Τσέλσι-Σάλτσμπουργκ: 14/09 (22:00)

6ος όμιλος

Σαχτάρ-Σέλτικ: 14/09 (19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία: 14/09 (22:00)

7ος όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ: 14/09 (22:00)

Κοπεγχάγη-Σεβίλλη: 14/09 (22:00)

8ος όμιλος

Γιουβέντους-Μπενφίκα: 14/09 (22:00)

Μακάμπι Χάιφα-Παρί ΣΖ: 14/09 (22:00)





