Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: στο Μπάκιγχαμ μεταφέρθηκε η σορός της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους, υπό βροχή, για το "ύστατο χαίρε" στην εκλιπούσα βασίλισσα.

Πέντε ημέρες μετά από τον θάνατό της στη Σκωτία, η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ μεταφέρθηκε σήμερα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, στο Λονδίνο, όπου την υποδέχθηκε ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Λονδίνου υπό βροχή για να αποτίσουν έναν ύστατο φόρο τιμής στην βρετανίδα μονάρχη κατά την άφιξη της σορού της στην βρετανική πρωτεύουσα.

Μετά ένα πρώτο λαϊκό προσκήνυμα για 24 ώρες στο Εδιμβούργο στη Σκωτία, πλήθος κόσμου που στεκόταν κατά μήκος του δρόμου από τον οποίο περνούσε η νεκροφόρα με την σορό της βασίλισσας απηύθυνε το ύστατο χαίρε στην αυτής μεγαλειότητα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Κάρολος, ο οποίος έγινε αυτομάτως βασιλιάς μετά τον θάνατό της την περασμένη εβδομάδα, βρισκόταν στο Μπάκιγχαμ μαζί με τα τρία αδέλφια του, τους δυο του γιους Ουίλιαμ και Χάρι και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας κατά την άφιξη της σορού της βασίλισσας, δήλωσε εκπρόσωπος του παλατιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: Πέθανε βρέφος λίγων εβδομάδων - Θρίλερ για τις συνθήκες θανάτου

Βασίλισσα Ελισάβετ: Η διαθήκη της θα σφραγιστεί σε χρηματοκιβώτιο για σχεδόν ένα αιώνα

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: ο γιός του δικηγόρου του μιλά για την Ελισάβετ και την χάρη που δεν δόθηκε (βίντεο)