Βριλήσσια: Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ

Στο "πόδι" μια ολόκληρη γειτονιά έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε ΑΤΜ. Εκτεταμένες ζημιές σε σούπερ μάρκετ.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε μηχάνημα ΑΤΜ στα Βριλήσσια, έξω από σούπερ μάρκετ.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα",οι δράστες δεν κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που βρίσκονται στο εσωτερικό του ATM, όπου και βρίσκονται τα χρήματα, ενώ για την ώρα διαφεύγουν της σύλληψης.

