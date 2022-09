Κόσμος

Διακινητές έκρυβαν μετανάστες... σε βαλίτσες και άδειες υδροφόρες

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την δράση κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού αποκάλυψαν οι αμερικανικές δικαστικές Αρχές.

Οι αμερικανικές δικαστικές αρχές αποκάλυψαν χθες Τρίτη ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη δράση κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Οκτώ κατηγορούμενοι, κυρίως αμερικανοί υπήκοοι, φέρονται να θησαύριζαν εκμεταλλευόμενοι την απελπισία επίδοξων μεταναστών που προσπαθούσαν να φθάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν δίσταζαν να τους στριμώχνουν μέσα σε βαλίτσες, ξύλινα κιβώτια ή άδειες υδροφόρες, όπως περιγράφεται σε δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι αποκαλύψεις για τη δράση των διακινητών ήρθαν στο φως καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την εξάρθρωση τέτοιων κυκλωμάτων.

Η Ερμίνια Σεράνο Πιέδρα, μια 31χρονη κάτοικος του Τέξας με το προσωνύμιο «Boss Lady», φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος, το οποίο είχε αποκομίσει έσοδα εκατομμυρίων δολαρίων από τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η 31χρονη κατέθεσε πάνω από 1,3 εκατ. δολάρια σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2021, αλλά είχε δηλώσει καταθέσεις μόνο 120.000 δολαρίων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Τρίτη.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον, αξιωματούχοι των υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ τόνισαν ότι οι κατηγορούμενοι για διακίνηση παράτυπων μεταναστών αδιαφορούσαν για την ανθρώπινη ζωή και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν τα κέρδη που αποκόμιζαν.

«Υπάρχουν όλο και περισσότερες αποδείξεις για την κακοποίηση, την εκμετάλλευση και τη βία που ασκούσαν σε μετανάστες», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Τζον Τιέν. «Για μεγάλο χρονικό διάστημα δρούσαν ατιμώρητοι», υπογράμμισε.

Τον περασμένο Ιούνιο, 53 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στοιβαγμένοι μέσα σε ρυμούλκα φορτηγού στο Σαν Αντόνιο. Σε βάρος τεσσάρων ανδρών, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου οδηγού, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εκείνη την τραγωδία.

