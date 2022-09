Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νυχτερινή υπέρπτηση τουρκικού UAV στο Αιγαίο

Μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλων αξιωμτούχων, η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV, που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε σήμερα, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, στις 00:30, πάνω από τον Γλάρο Αγαθονησίου, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

