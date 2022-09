Υγεία - Περιβάλλον

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πλεύρης: ο προσωπικός γιατρός, τα επικαιροποιημένα εμβόλια και η “Κένταυρος” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τον προσωπικό γιατρό, τους υγειονομικούς σε αναστολή και τα νέα εμβόλια.

Για τον προσωπικό γιατρό από τα φαρμακεία, τα νέα εμβόλια αλλά και την παραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊου, "Κένταυρος", μίλησε ο Υπουργος Υγείας, Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Τετάρτης.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στην επιτυχία του προγράμματος "Προσωπικός Ιατρός" που έχει ήδη εγγεγραμμένους 3200 γιατρούς και όταν φτάσει στο 100% θα είναι αναγακαίοι περίπου 1600 γιατρούς ακόμη

Ο Υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3,130.000 εγγραφές στον προσωπικό γιατρό, με το πρόβλημα των περιορισμένων επιλογών να υπάρχει στη Αττική και σε άλλες στοχευμένες περιοχές. "Στην Αττική μπορεί να εγγραφει το 50% του γιατρού, άρα χρειάζονται περισσότεροι εγγεγραμμένοι ιατροί." ανέφερε ακόμη.

Ο Θάνος Πλεύρης διευκρινίζει ότι "για τη συνταγογράφηση και για να μην υπάρξει επιβάρυνση στη συμμετοχή, αρκεί να έχει εγγραφεί κάποιος σε προσωπικό γιατρό, χωρίς αυτό να σημαίνει πως μόνο ο συγκεκριμένος γιατρός θα μπορεί να συνταγογραφεί."

Όπως αναφέρει, "προσαρμοζόμαστε καθώς, υπάρχει ελευθερία κινήσεων στον πολίτη. Η πολιτεία εξασφαλίζει δωρεάν γιατρό σε όλους. Η μόνη υποχρέωση είναι η εγγραφή. Όπως κινείται ο θεσμός σε 40 ημέρες, δε θα χρειαστεί να επιβληθεί κάποια κύρωση."

Εμβολιασμοί με επικαιροποιημένα εμβόλια

Σχετικά με τα νέα εμβόλια, ο Υπουργός ανέφερε: "Οι οδηγίες αυτές είναι επιστημονικές που δεν βασίζεται σε κάποια επιτροπή εμβολιασμού.

Οι άνω των 60 και ευάλωτες ηλικιακές ομάδες έχουν σύσταση για να κάνουν το νέο εμβόλιο ενώ η ηλικιακή ομάδα 30-60, έχει τη δυνατότητα να κάνει το νέο εμβόλιο, σε συννενόηση με τον γιατρό. Η δόση με το νέο εμβόλιο μπορεί να γίνει στο τρίμηνο από την προηγούμενη δόση,"

Σχετικά με την επικαιροποίηση, ο υπουργός ανέφερε πως "Όλα τα αμβόλια προστατεύουν από τη βαριά νόσηση, Τα επικαιροποιημένα, παρέζουν κάλυψη όχι μόνο από τη βαριά νόσηση, αλλά προστατεύουν ως ένα κομμάτι και προς τη μόλυνση."

Ακόμη αναφέρθηκε και στους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή και είπε πως: "Θα επιθυμούσα τα άτομα που δεν εμβολιάζονται γιατί δεν πιστεύουν στην επιστήμη, να μην παρέμεναν στο Εθνικό σύστημα Υγείας, όμως η γραμμή που ακολουθούμε είναι να επαναξιολογούμε σύμφωνα με την πορεία της πανδημίας."

Όσον αφορά τους άνω των 60 που έλαβαν πρόστιμο ως μη εμβολιασμένοι, τόνισε ότι εξετάζεται η παραγραφή για όσους τελικά έκαναν το εμβόλιο.

Σχετικά με την μετάλλαξη “Κένταυρος” είναι μια παραλλαγή της Όμικρον και είπε χαρακτηριστικά πως όσο είμαστε στην παραλλαγή Όμικρον δεν υπάρχει πρόβλημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βριλήσσια: Έκρηξη σε ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ

Καιρός: τοπικές νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη

Πέθανε ο γηραιότερος άνδρας στην Ιαπωνία