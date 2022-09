Τοπικά Νέα

Κυπαρισσία: συνελήφθη άνδρας που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη

Τι εντόπισαν οι αρχές στην κατοχή του άνδρα.

Περισσότερα από τέσσερα κιλά κάνναβης βρέθηκαν στην κατοχή ενός 55χρονου, ο οποίος συνελήφθη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών, προέκυψε ότι ο 55χρονος δραστηριοποιείτο στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας, στη Μεσσηνία.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα, με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, στο σπίτι του 55χρονου, όπου βρέθηκαν τέσσερα κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και τρία δενδρύλλια κάνναβης.

Ο 55χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κυπαρισσίας, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Σε μία άλλη περίπτωση, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου εντόπισαν φυτεία κάνναβης σε αγροτοδασική περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στη φυτεία καλλιεργούνταν συνολικά 257 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν τη φυτεία.

